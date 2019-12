El escándalo lidera nominaciones a los premios SAG de cine y televisión

El galardón más cotizado de los premios del Sindicato de Actores, el de mejor reparto de una película, se lo disputarán las cintas Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, Once Upon a Time...in Hollywood y Parasite.

La 26 edición de los SAG Awards, que se celebrará el próximo 19 de enero en Los Ángeles, tendrá como favoritos en el cine a Bombshell, The Irishman y Once Upon a Time... in Hollywood, todas ellas con cuatro candidaturas cada una.

Entre postulados aparecen los latinos Jennifer López, por la película Hustlers, y Jharrel Jerome, por la serie limitada When They See Us.

El español Antonio Banderas, que ha cosechado numerosos aplausos y premios por su trabajo en Dolor y gloria de su compatriota Pedro Almodóvar, no pudo colarse hoy en la categoría de mejor actor de una cinta, donde figuran Christian Bale (Ford v Ferrari), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time...in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman) y Joaquin Phoenix (Joker).

En la parte femenina, Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story), Cynthia Erivo (Harriet), Lupita Nyong’o (Us) y Charlize Theron (Bombshell) se enfrentarán por el premio a la mejor actriz.

Asimismo, Jamie Foxx (Just Mercy), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) y Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood) serán candidatos a la estatuilla a mejor actor de reparto.

En cuanto a la pequeña pantalla, el premio a mejor reparto de una serie dramática se decidirá entre Big Little Lies, The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale y Stranger Things.

A su vez, el galardón al mejor elenco de una serie de comedia tiene como aspirantes a Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel y Schitt’s Creek.

Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show), Billy Crudup (The Morning Show), Peter Dinklage (Game of Thrones) y David Harbour (Stranger Things) fueron nominados al premio a mejor actor de una serie dramática. Y Jennifer Aniston (The Morning Show), Helena Bonham Carter (The Crown), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve) y Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) se verán las caras por la distinción a la mejor actriz de una serie dramática.

En cuanto a las comedias, el reconocimiento al mejor actor cuenta como candidatos con Alan Arkin (The Kominsky Method), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry), Andrew Scott (Fleabag) y Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel).

Por último, Christina Applegate (Dead to Me), Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) y Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) podrían llevarse la estatuilla a la mejor actriz de una comedia televisiva