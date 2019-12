Esta Galaxia ya no es tan... tan... lejana

A primera vista conserva un cierto parecido al planeta Tatooine, ese que se vió en el Episodio I: La amenaza fantasma, con colores tierra aunque no tan desértico. La inspiración provino de sets de películas (la mayoría de las dos primeras cronológicamente hablando, el episodio IV y V), documentos de archivo, lugares del mundo real como los mercados de Marruecos y Turquía. También se consultaron los archivos privados de George Lucas (creador de la saga) en California para estudiar obras de arte originales de la película creada por Ralph McQuarrie, el artista que ayudó a Lucas a dar forma a la galaxia.

Se llama Star Wars Galaxy’s Edge y revivió el universo de George Lucas a lo grande: creó un planeta. Su nombre es Batuu y no está en ninguna de las 10 películas hasta ahora estrenadas del universo de esta saga (falta la once que se verá en la pantalla grande el próximo 20 de diciembre).

Podría pensarse que es solo los fanáticos, esos que distinguen las naves, saben nombrar cada criatura y alienígena y reconocen la voz de un droide R-Serie o un BB-Serie. Pero Ovalles precisa que esta idea tiene sus matices. “Es cierto que quienes son fanáticos van a poder ver cosas que les recuerdan a las películas, incluidos los personajes, pero ¿quién no quisiera vivir la sensación de manejar una nave espacial? Los que no son fanáticos se podrán subir a una, e intentar manejarla. Los seguidores sabrán que se están montando al Halcón Milenario, la chatarra más rápida del universo. Sea quien sea que tome el mando, estará en la cabina y podrá ser piloto, artillero o ingeniero, cada acción tendrá una reacción a la experiencia”, esa última es la palabra clave.

El nuevo espacio

El pasado 5 de diciembre se abrieron las puertas a la que, según Disney, es la atracción más inmersiva que se haya hecho hasta ahora en sus parques: Rise of the Resistance en Galaxy’s Edge. Es el espacio de la Resistencia. En el trayecto a otro planeta uno se encuentra al villano Kylo Ren y el ejército de los Stormtroopers (esos soldados blancos tan famosos) y la idea es salir del problema. Una figura en holograma de Rey (Daisy Ridley) es quien da la misión a los miembros de la Resistencia. En video, Poe Dameron (Oscar Isaac) anima a los visitantes (que van con el teniente Bek). Se mueve el piso, se siente despegar, la aventura ha comenzado, pero el líder supremo de la primera orden, Kylo Ren, intercepta la nave. Al aterrizar se abre una puerta en la que más de 50 integrantes de ese ejército blanco hacen salir a los ahora prisioneros. La aventura, para huir de ese lío es lo que hace la atracción diferente. Animatronics de Kylo Ren y el general Hux se cruzan en el camino. Los visitantes sienten la adrenalina de verse perseguidos mientras los carros en los que intentan huir se mueven. Aparecen las naves AT-AT, se ve el espacio en pantallas gigantes, Kylo sigue persiguiendo hasta que el vehículo es expulsado de la nave enemiga (literalmente se siente como si cayera al vacío). No le contamos el final, pero usted sobrevive.

Puede pagar de más en cuanto al sable o el droide o simplemente caminar por Batuu, tomarse fotos y entrar (con lo que vale la boleta de entrada al parque) a las dos atracciones principales (el Halcón Milenario y Rise of the Resistance). Esa Galaxia muy, muy lejana está más cerca de lo que parece.

*Invitación de Disney