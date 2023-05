Pedro Pascal, uno de los hombres más mencionados últimamente por su reciente participación en The last of us , la serie adaptada de un videojuego de HBO, al parecer, también estaría en el proyecto de la secuela de Gladiator para Paramount.

En exclusiva para la revista Deadline, fuentes cercanas al actor, dijeron que Pascal está en negociaciones finales para participar de este proyecto cinematográfico, sin embargo, se desconoce todavía el personaje que encarnará en esta historia, dirigida por Ridley Scott.