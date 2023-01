Era una cita que los aficionados al cine esperan sin falta. La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación entregó en vivo, desde Beverly Hills en California, los nominados a los Premios Óscar que se entregarán el 12 de marzo de este año.

Allison Williams y Riz Ahmed fueron los encargados de entregar la lista de nominados.

Las tres más nominadas

Todo en todas partes al mismo tiempo con 11 candidaturas y con 9 la película alemana All quiet on the western front (Sin novedad en el frente en español) y El espíritu de la Isla, son las más opcionadas.

Todo en todas partes al mismo tiempo es dirigida y escrita por Daniel Kwan y Daniel Scheinert y está siendo una de las sorpresas de la temporada.

Protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis, cuenta los sucesos desenfrenados que acontecen después de que una ruptura interdimensional altere la realidad y Evelyn (Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo.

La otra que se llevó un buen número de nominaciones fue la dirigida por el cineasta alemán Edward Berger, la cinta bélica All Quiet on the Western Front que se ve en Colombia por Netflix y cuenta la historia de Paul, de 17 años, quien se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial y su entusiasmo inicial pronto se ve destrozado por la sombría realidad de la vida en las trincheras.

La tercera en contienda es El espíritu de la isla, del director angloirlandés Martin McDonagh, que tuvo su estreno mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y cuenta la historia de dos amigos de toda la vida (Colin Farrell y Brendan Gleeson) que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación. Esa se estrenará en Colombia el próximo 2 de febrero.

Le siguen en cantidad de nominaciones Elvis, Los Fabelmans, Top Gun: Maverick, Black Panther: Wakanda Forever y Tar.

Más nominados

La australiana Cate Blanchett (Tár) y la hispanocubana Ana de Armas (Blonde) fueron nominadas en la categoría de mejor actriz con Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), Michelle Williams (The Fabelmans) y Andrea Riseborough (To Leslie).

En cuanto a los actores Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados en la categoría de Mejor actor con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

Una nominación esperada era la de Guillermo del Toro por su versión de Pinocho en el apartado de mejor película de animación y compite con Turning Red, de Domee Shi,¡; Puss In Boots: The Last Wish, de Joel Crawford; Marcel the Shell with Shoes On, de Dean Fleischer Camp, y The sea Beast, de Chris Williams.

Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, The Fabelmans.

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (Los espíritus de la isla), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo), Todd Field (Tár) y Robert Östlund (Triángulo de la tristeza).

Argentina va por América Latina

El filme Argentina, 1985, dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional. La cinta de Mitre competirá con las producciones All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), The Quiet Girl (Irlanda) y EO (Polonia).

Estos son todos los nominados a los premios Óscar 2023

MEJOR PELÍCULA

Ellas hablan, de Sarah Polley

Los Fabelman, de Steven Spielberg

TÁR, de Todd Field

Sin novedad en el frente, de Edward Berge

El espíritu de la isla, de Martin McDonagh

Todo en todas partes al mismo tiempo; de Dan Kwan, Daniel Scheinert y

Daniels

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund

Elvis, de Baz Luhrmann

Avatar: El sentido del agua, de James Cameron

Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski



MEJOR DIRECTOR

Martin McDonaugh

Steven Spielberg

Ruben Ostlund

Los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert)

Todd Field



MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Sin novedad en el frente

Living

Glass Onion

Top Gun: Maverick

Ellas hablan



MEJOR GUION ORIGINAL

El triángulo de la tristeza

El espíritu de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelmans

Tár



MEJOR ACTRIZ

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Yeoh, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Cate Blanchett, por TÁR

Michelle Williams, por Los Fabelman



MEJOR ACTOR

Brendan Fraser, por La ballena (The Whale)

Colin Farrell, por Los espíritus de la isla

Bill Nighy, por Living

Paul Mescal, por Aftersun

Austin Butler, por Elvis



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, por Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephenie Shu, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Hong Chau, por La ballena



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Brendan Gleeson, por Los espíritus de la isla

Barry Keoghan, por Los espíritus de la isla

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Brian Tyree Henry, por Causeway

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho de Guillermo del Toro

Red

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: el último deseo

The sea beast

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Naatu Naatu, de RRR

This is a live, de Todo en todas partes al mismo tiempo

Hold my hand, de Top Gun: Maverick

Applause, de Tell It Like a Woman

MEJOR BANDA SONORA

Sin novedad en el frente

Babylon

Los Fabelmans

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Argentina, 1985, de Argentina

Sin novedad en el frente, de Alemania

Close, de Bélgica

The quiet girl, de Irlanda

EO, de Polonia



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Todo en todas partes al mismo tiempo

Elvis

El viaje a París de la señora Harris

MEJOR FOTOGRAFÍA

Elvis

El imperio de la luz

Sin novedad en el frente

Bardo

Tár



MEJORES EFECTOS VISUALES

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Top Gun: Maverick

Black Panther: Wakanda Forever

MEJOR MONTAJE

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Top Gun: Maverick

Tár

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

The Batman

Elvis

Sin novedad en el frente

Black Panther: Wanda Forever

La ballena

MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua}

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick