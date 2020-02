Vote | ¿Quiénes serán los ganadores de los premios Oscar 2020?

Los Óscar cerraron su votación para elegir los ganadores de su 92 edición y este miércoles se vivió uno de los momentos más simbólicos de la temporada de premios. Se desplegó la alfombra roja en el Paseo de la Fama como inicio de la cuenta atrás para la 92 edición de los Óscar.

Los premios de la Academia de Hollywood serán este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

El color rojo de la alfombra lleva como nombre, ni más ni menos, “Academy Red” (rojo Academia) aunque en verdad la tela, que cubrirá casi 300 metros de largo y 20 de ancho, tiende a reflejar un granate que combina con los tonos dorados de la decoración.

La 92 edición de los Premios Óscar se celebrará este domingo, de nuevo sin presentador, en una gala en la que participarán, entre otros, Penélope Cruz, Oscar Isaac, Salma Hayek, Jane Fonda y Tom Hanks. Además contará con la actuación musical de la ganadora de los últimos Grammy, Bille Eilish.

“Joker”, con once candidaturas, parte con ventaja para unos Óscar en los que “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood” tienen diez nominaciones cada una.

Así que queremos conocer cuáles son sus favoritos para ganar las categorías reinas de los premios. Vote aquí: