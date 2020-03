¿Los recuerda? Son los protagonistas de Volver al futuro (35 años después)

Si Michael J. Fox y Christopher Lloyd hubiesen podido viajar al futuro en su icónico auto Delorean cuando hicieron su película Back To The Future (Volver al futuro), habrían descubierto que la amistad que forjaron en 1985 sigue intacta casi 35 años después.

Así lo demostraron los actores en sus cuentas de Instagram, en las que publicaron una foto que se tomaron juntos durante el torneo de póker anual que organiza la Michael J. Fox Foundation para recaudar fondos en su lucha contra el mal de Parkinson.

Abrazados, los intérpretes comparten una enternecedora escena en la que J. Fox aparece recostado en su compañero de aventuras, mientras dejan ver el paso de los años.

La publicación ya ha generado miles de comentarios, que destacan en particular lo “épico” de la reunión y la admiración que generan aún los actores entre los fans de la saga de viajes en el tiempo.

Los actores, de 58 y 81 años, se han reunido públicamente varias veces después de que terminaron de filmar la exitosa trilogía, en la que Marty McFly y el doctor Emmett saltaban entre décadas en el Delorean.

Sin embargo, en diferentes ocasiones han asegurado que comparten aún más en privado.

Otros actores de la serie fílmica también han mantenido el contacto.

En agosto de 2018, Lea Thompson -quien encarnaba a la mamá de McFly- y Thomas Wilson -su archienemigo Biff Tannen- participaron con Fox y Lloyd durante un panel en el que disertaron sobre el impacto cultural de Volver al futuro, que se ha convertido en un elemento permanente de la cultura pop estadounidense.

Fox también usó sus redes sociales para anunciar su próximo libro, que saldrá al mercado este noviembre, con el título No Time Like The Future, An Optimist Considers Mortality (No hay mejor tiempo que el futuro, un optimista considera la mortalidad).

El actor canadiense ha desafiado los pronósticos médicos desde que fue diagnosticado con párkinson en 1991, cuando tenía 29 años.