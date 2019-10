25 historias de un clásico

Su éxito comercial en taquilla fue considerable para ser un largometraje no comercial –recaudó más de 200 millones de dólares con un presupuesto de 8 millones–. Pero ahora, 25 años después de su estreno comercial, vale por ser una largometraje que ahora es hito y referente del cine.

Cada estreno del realizador de 56 años ha sido de amores y odios, pero no pasa inadvertido. “La selección de los actores, el cruce de historias y la música”, comenta Saúl Valencia, director de la Escuela de Cómic y desarrollo creativo, Plasart, hizo que esta película redefiniera el cine del siglo XX.

No solo el reparto se mantiene vigente hoy en día. Muchas escenas fueron inspiradas en otras cintas y algunas se volvieron clásicas. Como el baile en el restaurante, sacada de una serie de Batman de 1966 en la que el héroe baila formando una “V” con sus manos, mientras las pasa sobre sus ojos –“The Batusi” se le llamó a esos pasos–.

Aunque Tarantino escribió el rol de Jules Winnfield para Samuel L. Jackson, el actor por poco pierde su cupo ante Paul Calderon.

Antes de la transcripción del guión, Tarantino llegó con una docena de cuadernos escritos a mano donde tenía la historia.

Desde pequeño, Quentin Tarantino escribía guiones. Se lo tomó en serio después de tomar clases de actuación.

Daniel Day-Lewis pudo haber sido Vicent Vega, pero la elección fue finalmente John Travolta.

Uma Thurman inicialmente rechazó el papel de Mia Wallace, pero Tarantino no se rindió hasta que aceptó.

El director señaló que Once Upon A Time in Hollywood es lo más cercano que ha hecho a Pulp Fiction.

Pulp Fiction fue la segunda producción audiovisual del estadounidense Quentin Tarantino.

La billetera del personaje de Jules, pertenecía en realidad al director Tarantino.

La película se estrenó en el festival de cine de Cannes el 21 de mayo de 1994.



La escena de Uma Thurman de la sobredosis fue hecha con sopa de champiñones Campbell para simular la saliva de la boca.



Ellen DeGeneres hizo prueba para el papel de Jody, la esposa llena de perforaciones del proveedor de drogas de Vinnie; Rosanna Arquette se quedó finalmente con el papel.



Pulp Fiction encumbró a los hermanos Bob y Harvey Weinstein como los nuevos magnates del cine independiente. Hoy están en medio de polémicas acusaciones de acoso sexual.



7 nominaciones al Óscar consiguió la cinta. Solo ganó uno, a Mejor libreto para Tarantino y Roger Avary



Tim Roth y Amanda Plummer, quienes interpretan a Pumpkin y Honey Bunny, eran amigos antes del rodaje.



Para la filmación hubo 70 locaciones y sets diferentes en la ciudad de Los Ángeles.



Uma Thurman estudió cómo la gente usaba drogas para que su actuación fuera más realista ante la cámara.



El tema principal de la película Miserlou, interpretado por el guitarrista Dick Dale, está basado en una antigua canción griega.



Travolta cobró solo 150.000 dólares por su trabajo (que equivaldrían hoy a 257.000).



De los ocho millones de dólares del presupuesto de entonces, cinco fueron directamente los sueldos de los actores.



134 nominaciones a premios consiguió la cinta. Ganó 64 entre los que se cuentan un Óscar y un Globo de Oro.



2013 Fue el año en el que se seleccionó la cinta para su conservación en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.



Thurman estaba aterrada de bailar junto a John Travolta, quien había demostrado sus habilidades en Saturday Night Fever.



1993 fue el año en el que el guion de 159 páginas estuvo listo. El rodaje empezó en septiembre.



213,9 millones de dólares fue lo que consiguió en taquilla. Duró dos fines de semana en el número uno en Estados Unidos.



94 Es el lugar que ocupa en las 100 mejores películas de todos los tiempos del American Film Institute.