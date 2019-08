Más rápidos, más furiosos, más taquilleros

Aunque cueste creerlo, Rápidos y furiosos, que este jueves estrena su novena producción, no es la saga con más filmes en la historia del cine.

La cinta, protagonizada por Dwayne Johnson, Jason Statham Vanessa Kirby y Helen Mirren, entre otros, no alcanza los registros de James Bond, Viernes 13, Viaje a las estrellas, Halloween y Pesadilla sin fin, que lideran el top de las historias con más repercusiones en la pantalla grande (Ver recuadro).

Es más, la cantidad de filmes sobre estos pilotos de carros está bastante lejana frente a las películas que se han hecho de personajes como Sherlock Holmes, con 14; Zatoichi, con 26; Godzilla, con 32, y Tarzán, con 33 largometrajes.

Desde su estreno, en 2001, las aventuras de The Fast and the Furious acapararon la atención del público, al punto que la estrenada en 2015 (la séptima de la saga) recaudó 1. 516.045. 911 millones de dólares y es la octava más taquillera de la historia del cine mundial.

Ese top es liderado por Avengers Endgame (2.793.274.168), según los datos de www.boxofficemojo.com