Sergio Rincón, un joven colombiano originario de Bucaramanga, ha logrado llevar su talento como compositor de efectos especiales a la cima de la industria del entretenimiento en Hollywood, recientemente con una de las películas más esperada del año: Oppenheimer.

Según contó el artista en una entrevista con Noticias Caracol, su rol en los efectos especiales de Oppenheimer fue trabajar en algunas explosiones de Trinity Test y en la reacción en cadena, es decir, todo lo relacionado con la bomba atómica. Las explosiones fueron grabadas en el set en miniatura.

Rincón cuenta que todo su trabajó lo hizo desde su casa. “Recuerdo que en octubre del año pasado me invitaron al festival de cine de Santander y estuve trabajando en algunas tomas en el hotel de Bucaramanga”, mencionó en la entrevista a ese medio. El colombiano agrega que en total fueron 5 meses de arduo trabajo para darle vida con los efectos especiales a 15 tomas que aparecen en la película.

En cuanto al número de personas con las que trabajó Rincón en esta gran película, agregó: “trabajamos 15 artistas digitales, sumando los supervisores y productores, un total de 27 personas somos los encargados de traer a pantalla los efectos especiales de Oppenheimer”.

El compositor de efectos colombiano, de 34 años, ha trabajado en 18 producciones, entre ellas en reconocidas películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Uncharted y Hawkeye. Rincón completó sus estudios en el Sena, hizo un diplomado en VFX y en 2018 decidió trasladarse a San Francisco, donde obtuvo su maestría en Animación y efectos especiales en Academy of Art University.

El colombiano señala que para poder trabajar en la industria internacional es necesario aprender inglés y por supuesto los estudios en el área. “Es fundamental capacitarse, tanto en la parte técnica como en la teórica. También tener un muy buen nivel de inglés es importante para trabajar en la industria internacional”, expresó Rincón en la entrevista.

Rincón es miembro de Visual Effects Society (VES) desde 2021 y actualmente ocupa el puesto de Motion Graphics Designer en DNEG (estudio británico de efectos visuales). También está involucrado en la producción de “Spy Kids Armageddon”, una próxima producción que llegará a Netflix a finales de 2023.

