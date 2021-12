Decir que Spider-Man: No way home (Sin camino a casa en español) es la película más esperada del año, no es una exageración: lo confirmaron las 450.000 personas en Colombia que hasta ayer habían comprado boleta en preventa para las funciones especiales y nocturnas de preestreno (anoche), las del estreno oficial (hoy) y las del fin de semana. Sony Pictures, productora de la cinta, confirmó que en Colombia, a tan solo 24 horas de la apertura de preventa (el pasado 28 de noviembre), se reportaron más de 160.000 boletas vendidas. En EE. UU. fueron más de tres millones de entradas en esas mismas horas y en México hubo peleas en la taquilla de unos cines después de que se colapsó la venta por internet.

¿Por qué el fenómeno?

Esteban Salazar, cosplay de Spiderman y experto en el personaje, explica que tanto él como muchos seguidores de las historias de este superhéroe están esperando esta cinta desde hace mucho tiempo, específicamente desde 2019 cuando Sony y Disney se “reconciliaron” y anunciaron su acuerdo para realizar la nueva entrega del superhéroe arácnido.

“No tengo duda de que será la mejor película del año”, dice Salazar, en un 2021 que ha estado marcado por superhéroes muy nuevos como Shang-Chi o los Eternals, y por películas y series individuales de los más conocidos (Black Widow, Loki, Wanda, Vision y Hawkeye), que aunque les ha ido bien no han tenido el alcance mediático de esta.

Santiago Giraldo, líder de Marvel Fans Medellín, añade que esta producción tiene un factor sorpresa y son los rumores que desde hace tiempo ubican a los antiguos actores que representaron el personaje, Tobey Maguire y Andrew Gardfield, en esta nueva entrega. Con esa idea rondando desde hace mucho tiempo crece la ansiedad por los spoilers. Los actores de la película, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon publicaron un video pidiéndole a los fanáticos que no adelanten nada después de verla.