Esta semana ha sido tendencia un personaje de cómics, animados y películas que tiene a los seguidores emocionados. El hombre araña, el arácnido más famoso del cine, estrenó nuevo tráiler para su tercer filme con Tom Holland como protagonista.

Spider-Man: No Way Home, la tercera cinta del superhéroe arácnido, presentó este lunes su primer y esperado adelanto en Las Vegas (EE.UU.) durante la CinemaCon, la cita de negocios sobre la gran pantalla más importante del mundo. Este es el video, por si no lo ha visto.

Después de que este tráiler saliera a la luz, Spiderman ha sido tendencia por varios días: teorías, rumores y dudas han llenado las redes sociales. Aquí le confirmamos algunas certezas, le explicamos cuáles son las interrogantes y le contamos...