Terminator ya tiene fecha de estreno

La esperada película Terminator: Destino Oculto, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, donde participa la actriz colombiana Natalia Reyes, ya tiene fecha de estreno en el país. Será el próximo 31 de octubre.

Esta nueva historia dentro de la saga Terminator que cumple 35 años desde su creación, ha impactado porque Linda Hamilton retoma su papel de Sarah Connor 28 años después, bajo la producción de James Cameron.

La colombiana Natalia Reyes actúa con grandes estrellas de Hollywood. Luego de protagonizar la aclamada película colombiana Pájaros de Verano (2018), y de cultivar su carrera durante varios años, la actriz da un paso dentro de la industria más grande del cine, la estadounidense.

Puede leer: Así fue la reacción de Natalia Reyes al ver el tráiler de Terminator

En esta ocasión como parte del reparto de una de las sagas más esperadas del año, Terminator, donde comparte set con iconos del cine como Schwarzenegger, Hamilton y Mackenzie Davis.

“Recuerdo haber visto Terminator en Westwood cuando recién me acababa de mudar a Los Ángeles, fue una experiencia asombrosa. Estaba particularmente animado porque James había hecho Aliens unos cuantos años antes y es, sin lugar a duda, mi película de acción favorita de todos los tiempos. Me dejó perplejo y no se parecía a ninguna película de ciencia ficción que hubiera visto antes, se sentía como un mundo tangible, realista y crudo. Y, desde luego, fue igual de sorprendente, y continuar con esa franquicia supera cualquier honor que jamás pude haber imaginado”, afirmó Tim Miller, reconocido por su brillante dirección en Deadpool (2016).

Y agregó: “Fue fantástico ver a Arnold y Linda en el set, en una escena juntos por primera vez. Al observar los monitores, tan asombrado como lo hubiera estado cualquier nerd en mis zapatos, me era difícil creer que estaba sucediendo. Me perdía viendo la toma y después cada treinta segundos me volvía a pegar de nuevo, ‘Carajo, ¡estoy haciendo una película de Terminator!”.