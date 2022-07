Queriéndose salir de ese formato de superhéroes —que tanto éxito y reconocimiento les ha dado— los Russo estrenan este viernes 22 de julio por Netflix la cinta The Gray Man , en español El Hombre Gris , una historia de espías y mucha acción protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans (ahora de villano) y Ana de Armas y que también incluye en el reparto a Wagner Moura, Billy Bob Thornton y Regé-Jean Page, el famoso duque de Hastings de Bridgerton.

A los hermanos Russo el mundo los conoce por Los Vengadores . Anthony y Joe Russo dirigieron dos películas de Capitán América ( Soldado del invierno y Civil War ) y las dos cintas más exitosas de The Avengers : I nfinity War y End game .

La película narra la historia del agente más hábil de la CIA, de identidad desconocida, interpretado por Gosling, quien descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, “un excolega psicópata pone un precio por su cabeza y se desata una cacería internacional”, dice la sinopsis.

Al preguntarle a los Russo que distingue a The Grey Man de otros thrillers de espías, Joe es enfático en aclarar que es una historia moderna: “Las películas de Bond cumplen 60 años y Bourne tiene alrededor de 20 años y esta película está conectada de muchas maneras con algunos problemas que están sucediendo en el mundo en este momento. El personaje es sumamente existencial, bastante divertido, y descubrimos que encaja con nuestro sentido del humor”.

Toda una experiencia actoral

Ryan Gosling contó en la rueda de prensa que la preparación física para su papel fue bastante intensa, “trabajé de la mano con Chili Palmer, que es un exintegrande de Delta Force (agentes especializados en contraterrorismo y contrainsurgencia) y traté de aprender mucho de él. Tenía asombrosos consejos tácticos que fueron muy útiles en la película”, contó.



Chris Evans, por su parte, disfrutó ser el villano, “siempre es un poco más divertido, tienes más libertad y trabajar con los Russo es lo que da esa sensación de confianza y libertad. Cuando confías en los cineastas estás más dispuesto a correr riesgos, y ciertamente un personaje como este exige riesgos”.

Ana de Armas no dudó hacer parte del proyecto cuando recibió la llamada de los Russo, “estaba muy, muy emocionada de que pensaran en mí y tan pronto como tuve la llamada de Zoom con ellos y me presentaron este personaje y la historia, ya estaba dentro. Y quería volver a trabajar con Ryan, quería volver a trabajar con Chris, y todo este increíble elenco detrás de mí. Además el personaje, simplemente me encantó. Todo su entrenamiento, su mentalidad, lo ruda y lo valiente que es”.