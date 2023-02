Sin embargo, el director no critica la sala de su casa, sino que aclara: “Estos televisores de panel grande son geniales, ¿verdad? Y los sistemas de sonido en casa son bastante buenos en estos días. Esa diferencia que existía hace 25 años en cuanto a la presentación física ya no es tan decisiva, pero le diré una cosa que es fundamentalmente distinta acerca de ir a una sala de cine y es la experiencia”.

DiCaprio era, a finales de los 90, una figura que repuntaba como un joven a tener en cuenta en el cine, antes de Titanic ya había protagonizado The Basketball Diaries y Romeo + Juliet , “él estaba buscando un desafío. Y tuve que convencerlo de que interpretara a ese tipo que no tiene un problema obvio de entrada, que de hecho es el más maduro emocionalmente y el adulto de las dos personas, pero necesitaba esa transferencia de energía y la historia de amor es de Jack a Rose. Y ella crece como resultado de ello”, cuenta Cameron.

“Leo inicialmente no estaba tan interesado en el papel. Y últimamente se ha citado mal que dije que pensaba que era aburrido. Él no creía que la película fuera aburrida, de hecho, pensó que la película era genial, pero que su parte no era lo suficientemente desafiante”.

Y no descarta la resonancia cultural de un hecho histórico y trágico que en la película tiene “este tipo de cualidad novelística perdurable, casi mítica, que tiene que ver con el amor, el sacrificio y la mortalidad.

Finalmente, al preguntarle sobre si ahora que mucha gente la va a ver por primera vez, considera que los mensajes de la película siguen siendo relevantes para la sociedad actual, Cameron profundiza sobre la diferencia de clases sociales, aún evidentes.

“Los ricos y los pobres, los que tienen y los que no, las personas que sobreviven y las que mueren y por otro lado aquí nos enfrentamos a otra crisis llamada cambio climático, nos lo han advertido durante años, lo vemos venir directamente hacia nosotros, no podemos girar la nave. Es exactamente como el maldito iceberg. Vamos a estrellarnos contra él y adivina quién sufrirá más: los pobres. No las naciones ricas que lo causaron. Fue la gente rica en el Titanic, su impaciencia por llegar a Nueva York, y el capitán y el propietario de la línea de barcos de vapor que entendieron eso y respondieron a su rica base de clientes lo que provocó el naufragio y fueron los pobres los que sufrieron, numéricamente hablando, hoy el escenario global es muy similar, no solo con el cambio climático sino con todos los otros desastres ecológicos que tenemos frente a nosotros”.

Cameron y Landau se despiden recordando al elenco, los encargados de la música y toda la gente involucrada en la película, “a pesar de que es una historia ficticia en primer plano, la historia que la envuelve no y fuimos meticulosos en eso”, dice el director.

Y por último invitan a verla de nuevo en cine, para que viva la experiencia con otra tecnología, para que llore otra vez, se emocione y sienta que quizá no han pasado 25 años.