Cuatro días para ver un concierto de Los Beatles en cine

Cuenta Megan Colligan, presidenta de Imax Entertainment, que se habían recibido bastantes solicitudes para experimentar ese show en esta tecnología. “Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Disney para llevar Get Back a un escenario totalmente nuevo y darle a los fans de Los Beatles de todo el mundo la oportunidad de sus vidas de poder mirar y escuchar a sus héroes con el sonido y la imagen sin igual de Imax”.

“Estoy muy contento de que el concierto en la azotea de The Beatles: Get Back se va a poder experimentar en Imax con esa pantalla gigante –dice el director y productor Peter Jackson–. Es el último concierto de Los Beatles, y es la manera absolutamente perfecta de verlo y escucharlo”.

Solo en tres salas de cine en Colombia se podrá ver la función especial The Beatles Get Back: El Último Concierto del 10 al 13 de febrero: Cine Colombia Viva Envigado (Medellín), Cinepolis Limonar (Cali) y Procinal Imax Plaza de Las Américas (Bogotá).

El concierto completo, que forma parte de la docuserie original de Peter Jackson The Beatles: Get Back fue optimizado para estas pantallas, remasterizado digitalmente para la calidad de imagen y sonido de The Imax Experience® con tecnología propietaria Imax DMR® (remasterización digital).

La docuserie The Beatles: Get Back se puede ver en Disney+ y es la oportunidad de ver material inédito que transporta al público a las sesiones de grabación de la banda de enero de 1969, que se convirtieron en un momento de quiebre en la historia de la música. La docuserie muestra el proceso creativo de Los Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas preparándose para su primer concierto en vivo después de más de dos años.

Este material inédito fue filmado por 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969, y cuenta además con más de 150 horas de audio desconocido, la mayor parte del cual había estado guardado en una bóveda durante más de medio siglo. Jackson fue la única persona en 50 años a quien le dieron acceso a este material oculto de Los Beatles.