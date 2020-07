Volver al futuro: el guion que fue rechazado 40 veces

“Así es. En ese momento nos decían que las películas de viajes en el tiempo no hacían dinero. Ahí es cuando yo hablo de perseverancia y de creer en lo que estás haciendo. Es una de las historias que me gusta contar especialmente a los jóvenes. No aceptes un no por respuesta. No te rindas, no dejes que el rechazo te deprima, vuelve a levantarte y a intentarlo”.

“No, para nada. Antes de Volver al futuro, Rob (Zemeckis) y yo escribimos dos películas a las que no les fue bien en taquilla, 1941 y Used cars, así que no estábamos pensando en que esta iba a ser un éxito. La hicimos pensando que era una película que nos gustaría ver. Nos demoramos tres años y medio para que un estudio dijera sí. Recibimos más de 40 rechazos por el guion antes de que finalmente alguien lo aceptara”.

“Fue toda la ciencia ficción que leí cuando estaba en la secundaria y en la universidad. Siempre me fascinaron los viajes en el tiempo, la película original de George Pal, The Time Machine de 1960. También muchos episodios de televisión de The Twilight Zone. El famoso cuento de Ray Bradbury, El sonido del trueno, un clásico de ese tema. Debo decir que el proceso de escritura fue complicado, solo tratando de descubrir quién iba a ser nuestro personaje principal”.

¿Cómo escribiría hoy un guion de Volver al futuro?

“Una pregunta interesante porque no tengo la menor idea (risas). La idea de que un niño de 2020 viaje en el tiempo me dice que probablemente no quiera regresar a casa, dado todo lo que está pasando ahora con el coronavirus, por ejemplo, pero quizá el mayor cambio en la forma en que los niños viven sus vidas tiene que ver con las redes sociales y la idea de que un niño en 1990 no tenía un iPhone ni sabía que era. Sería un gran choque cultural la película”.

Si pudiera viajar en el tiempo al pasado y cambiar algo de su presente o futuro, ¿qué cambiaría?

“He escrito bastante sobre viajes en el tiempo y he visto y leído suficientes historias para saber que nunca te devuelves para tratar de mejorar algo, porque siempre se fracasa y empeoran las cosas (risas). Pero sí me gustaría ver a mi madre cuando a finales de la década del 40, como música profesional, tenía un ensamble llamado Maxine and her men y actuaban en clubes nocturnos. Me gustaría retroceder en el tiempo y ver a mi madre en el escenario”.

Como escritor, ¿cuál cree que ha sido la contribución de su película al cine?

“Volver al futuro desafía la clasificación: es comedia, aventura y ciencia ficción. Combinamos géneros, hicimos este tipo de mezcla, y fuimos fieles a todos. Eso no lo veo muy a menudo. Parece que una película tiene que ser solo una cosa, que si acción o comedia romántica o terror. Y no existe el crossover que creo que es lo que puede hacer que sea fresca. Es algo que quiero ver yo también y por eso Parásito fue genial, tenía terror, relaciones sociales, humor. Yo la disfruté muchísimo, para mí uno de los mejores guiones de los últimos cinco años”.

¿Alguna vez ha pensado qué sería de su vida sin Volver al futuro?

“Sí, es algo que he pensado así como en todas las cosas que tuvieron que pasar, lo del guion, de tener a otro actor interpretando a Marty McFly (Eric Stoltz) que fue reemplazado por Michael J. Fox, y si Michael no hubiera llegado no creo que estuviéramos hablando de la película hoy. Entonces la vida es así. En ocasiones tú mismo puedes preguntarte ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en vez de lo que pasó? Entonces si Volver al futuro no hubiera existido no estoy seguro de lo que estaría haciendo en este momento, pero ciertamente no estaría hablando contigo”.

¿En qué está trabajando?

“Además de todo el 35 aniversario de la película estaba trabajando en un musical basado en Volver al futuro, que se estrenó en Manchester, Inglaterra en febrero, pero tuvimos que parar debido al coronavirus. Espero que podamos regresar para 2021”.

