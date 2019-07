Iberacademy, aprender primero para enseñar

Jhoser Salazar - clarinete



Oriundo de Urrao, Antioquia, entró a Iberacademy en 2012, cuando cursaba quinto semestre en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Recuerda que antes de llegar a la academia no dimensionaba las posibilidades de hasta dónde podía llegar con la música. “En un país con una cultura musical que apenas está floreciendo, en una ciudad como Medellín vivíamos en una burbuja”, señala, porque piensa que de pronto los estándares o las formas de hacer música eran una sola cosa. “Cuando no hay contacto directo con el exterior, uno crece perdiéndose de algo”, cuenta. Dice que hay muchos jóvenes músicos que, por lo menos en instrumentos como el suyo, tienen que aprender de manera muy empírica fuera de las grandes ciudades, no siempre hay docentes especializados en clarinete, por ejemplo. Mientras aprendía con la academia, hizo una Maestría en Música en la Universidad Eafit, trabajó en la Orquesta Filarmónica de Medellín y luego salió del país. Se fue a estudiar con su clarinete un Artist Diploma de la Mary Pappert School of Music, en Pittsburgh, Estados Unidos. Ahora se prepara para empezar un doctorado.



Santiago Bernal - chelo



El violonchelista Santiago Bernal será el solista del Concierto para violonchelo, op. 85 de Edwar Elgar. Bernal está actualmente viviendo en Berna, donde completó una maestría en la Escuela Superior de Artes de esa ciudad en Suiza. Ahora completa una especialización en Pedagogía en esa institución. Recuerda que su paso por Iberacademy empezó de una manera particular: estudiaba en la Universidad Eafit cuando se enteró de que el maestro Posada, quien trabajaba en España, regresaría a Colombia. El director lo escuchó tocando en un ensayo y luego lo llamaron de Iberacademy (en ese momento era Academia Filarmónica de Medellín) para embarcarse en un viaje a Miami y visitar a la New World Symphony, con el maestro Michael Tilson Thomas. Recuerda lo importante que fue conocer a Roberto González-Monjas, violinista y director artístico de Iberacademy, con quien participó en un concierto. “Él empezó a hablar de Mozart, el Mozarteum, de la cultura en Europa”, así fue que decidió salir a estudiar fuera del país. Con apoyo de la academia y la Fundación Hilti, Bernal ahora tiene bajo comodato (préstamo) un chelo de altísimo nivel que ya va a cumplir 400 años.



Ana María Patiño - directora



Su formación ha sido extensa y entre las orquestas que ha tenido bajo su dirección están la de Iberacademy, la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica de Eafit, la Filharmonie Hradec Králové de República Checa y la Mannheim Kammerorchester de Alemania. Es del municipio de La Unión, Antioquia, y empezó tocando el saxofón. Se ganó múltiples menciones y luego empezó a estudiar música becada en Eafit. Patiño decidió que su énfasis era la dirección de orquestas y su maestro fue el director Alejandro Posada, por ese motivo ha visto el proceso de Iberacademy desde un punto muy cercano. “Ha sido muy lindo ver todo lo que el maestro ha logrado motivado por la gratitud, por compartir y las ganas de darnos oportunidades”. Con Iberacademy tuvo la posibilidad de dirigir y preguntar en ensayos abiertos muchas veces. Su talento le mereció oportunidades como haber sido una de las directoras asistentes de Andrés Orozco-Estrada con la Filarmónica de Colombia en un concierto en 2016. En este momento, Patiño va en el segundo año de una maestría en Dirección de Orquesta en la Universidad de las Artes de Zúrich, becada nuevamente.