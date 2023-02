El primero de julio de 2022 Fito Páez publicó en su Instagram una imagen que enloqueció a sus fans y que obtuvo más de 71.000 likes y casi 5.000 comentarios: era el anuncio del tour 2022/23 “ El amor 30 años después del amor ”, que inició, como no podía ser de otra manera, en Argentina y continuó agotando boletería, por otros países de Latinoamérica como Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana, además de Estados Unidos y España.

“Un día te llaman y te dicen que ‘El amor después del amor’ va a cumplir 30 años desde su salida. Lo primero que pensás es uffff, qué rápido pasa el tiempo, lo segundo que pensás es que no te gusta nada, y lo tercero que pensás es que es una realidad inapelable —contó entre risas Páez el día en que anunció no solo el tour sino también la posibilidad de grabar nuevamente el disco—. Todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo entero de vuelta, versionarlo, poner los mismos elementos en diferentes lugares y llamar a otros invitados”.

Seguro, la del 16 de mayo, será una noche inolvidable para los fans del rockero en Medellín. Boletería: $495.000, $460.000 y $280.000 a través de tuticket.com.