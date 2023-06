En años anteriores la gente conocía la programación del festival y la lista de los invitados al menos un mes antes del comienzo del certamen, cuenta Julio César Sierra, músico y director del Festitango durante varios años. Y esto era así para propiciar la visita a la ciudad de extranjeros interesados, gente que llegaba tanto en calidad de participantes de los concursos o de espectadores. Sin embargo, la falta de un cronograma claro, según Sierra, dificulta que personas de otros países o de otras ciudades de Colombia lleguen a Medellín atraídas por un Festival que alcanzó a ocupar un puesto importante del panorama tanguero de América Latina. No obstante, para los melómanos de la ciudad el esplendor del Festitango es una cosa del pasado.

Lo primero que tiene con los pelos de punta a los líderes del sector es que a menos de quince días de la apertura oficial del Festival —que comienza el 19 e irá hasta el 25 de junio— no hay claridad sobre las agrupaciones que van a visitar la ciudad para compartir sus canciones con el público ni se sabe con certeza en qué lugares en específico se van a realizar los eventos.

Otro de los nombres de los organizadores que produce polémicas es el de Alejandra Arias, la directora administrativa del Festival. En consideración de Sierra —director musical de Nicky Jam y compositor de música para cine—, Arias no conoce mucho de tango ni de música en general. “Ella es una persona eficiente, sabe manejar excel, pero no sabe de tango”, dice. El nombramiento de Arias en ese puesto del festival es interpretado por muchos gestores culturales como el resultado de su cercanía política con el concejal de Medellín Jaime Cuartas, que milita en la Alianza Verde.

Entre los bailarines y cantantes de tango de Medellín el trabajo de Rúa despierta suspicacias, entre otras cosas por su gestión al frente de World Tango Championship, evento que hacía parte del Festival pero que era operado por un organismo privado, según algunas fuentes consultadas. La razón de las sospechas sería que Rúa habría incumplido algunos pagos con los bailarines ganadores de ese certamen. Al menos tres personas indicaron esto, pero no aportaron pruebas para comprobarlo. En la actualidad Rúa ocupa el cargo de director artístico de Festitango.

De Bedout —que en sus redes sociales muestra cercanía con el ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez— señaló que el director del Festival vive por fuera del país y que hace “apenas una semana” llegó a la ciudad a hacerse cargo del evento. Se trata de Eider Rúa, un gestor cultural y empresario radicado en Dubái desde hace más o menos diez años.

Tan revuelto está el Festival que algunas organizaciones culturales de la ciudad han decidido no participar en él. Es el caso de la fundación Apus, un colectivo cultural con casi veinte años de historia en la ciudad. Clara Emma Olarte, la directora de Apus, dice con tristeza que la calidad del Festival ha disminuido en los últimos años, en particular desde que Daniel Quintero está en la Alpujarra. Les ha dicho a sus bailarines que ellos pueden participar en el festival en calidad de individuos, pero que el grupo no hará parte de un evento que califica de mediocre.

De manera no oficial funcionarios de la Secretaría de Cultura ciudadana le dijeron a EL COLOMBIANO que en el “festival se está trabajando desde el mes de enero y gran parte de las acciones y grandes hitos del evento se han dado en cabeza de la Secretaría de Cultura, como el regreso de la tangovía, entre otros”. También indicaron que la otra semana se dará a conocer la programación completa del Festival.

Es decir, a casi una semana de la apertura del evento la ciudadanía conocerá toda esta información.