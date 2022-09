Críticos de medios internacionales como The New York Times y El País no han tardado en señalar los vacíos de la versión mitad animada, mitad actuada, de la historia del clásico personaje de Carlo Collodi.

Aunque la cinta claramente apunta a la nostalgia y referencia la versión de 1940, según los críticos, decide innovar en momentos donde antes debería haber aprovechado de mejor manera el legado, por ejemplo, con la canción “When You Wish upon a Star”, una composición de Leigh Harline y Ned Washington que ganó el Óscar en su momento y luego se convirtió en la música oficial de Disney. En lugar de incorporarla o hacer una nueva versión, la cambiaron por “When He Was Here With Me” en la voz de Tom Hanks.

Según la crítica de The New York Times Amy Nicholson, la cinta se demora mucho en establecer la escena y hace que la acción sea muy lenta, además, la película teme abordar de frente el tema original de la historia, que los niños fácilmente pueden descarriarse de las peores maneras, por lo que termina restándole carácter a los personajes.