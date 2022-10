También, a veces, los profesores no llegaban a los colegios. La violencia era entonces un muro: las noticias de la vereda que se filtraban a Medellín obedecían la gramática y el léxico del periodismo judicial.

Entre 2011 y 2013, el territorio fue el escenario de desplazamientos forzados y de homicidios. Muchos de los treintañeros que hoy lideran el proyecto cultural crecieron en tiempos en los que las balaceras se desataban porque sí y porque no. Salían rumbo a las escuelas o iban a las canchas entre el silbido de los proyectiles y el temor de cruzar las fronteras invisibles que descuartizaban la geografía.

En La Loma —una de las 17 veredas de San Cristóbal—, la historia de la gestión cultural está enlazada a las luchas de los habitantes por contrarrestar la fuerza de los fusiles de los grupos armados ilegales. David Bermúdez, productor musical y pionero de Casa Loma, señala con orgullo la pared verde a su espalda. Escritos con marcador y en varios idiomas, los mensajes de los visitantes destilan admiración por la terquedad de salir delante de estos muchachos. “O mundo precisa conhecer Casa Loma”, escribió en letras redondeadas Geisa, de Río de Janeiro. Y al final trazó un corazón. Martha Reyes, de Honduras, dejó una inscripción similar: “Casa Loma, los llevo en mi mente como un buen ejemplo para mi país”. También hay un autorretrato rápido del historietista Pablo Pérez, Altais. Las cosas no siempre fueron así.

En un tablón de anuncios puesto en la sala de Casa Loma hay rectángulos de papel con mensajes inspiradores. Cosas sencillas y elocuentes. Uno dice: “¿Que no vas a poder? Si he visto flores romper el pavimento”. Los caminos no son fáciles. En la comuna San Cristóbal algo más del 70 % de las viviendas se ubican en los estratos bajo-bajo y bajo medio, según una medición de la alcaldía de Medellín.

Los números en deserción escolar no son más alentadores: mientras en Medellín el promedio es del 2,9 %, en San Cristóbal trepa al 3 %. Y esto hablando de educación básica. Las brechas en los terrenos de formación profesional pueden ser mayores. La universidad está muy lejos, tanto en el espacio como en las posibilidades de la mente.