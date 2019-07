Da Vinci 500, la única exposición de Leonardo está en Medellín

En medio de dos reproducciones de La última cena, como exhibidos en el centro de dos catedrales, hay dos máquinas diseñadas por el mismo autor de los cuadros, Leonardo da Vinci (1452 - 1519). Una de ellas es un carro de ruedas y manivelas construido para cargar campanas. Lo inventó porque pensó que no eran necesarias 20 personas para transportar una campana, por lo que creó este carruaje con engranajes y poleas, que redujo la fuerza a dos individuos para llevar el mismo peso.

La razón, según el coleccionista, es que el italiano observó, de nuevo, la naturaleza y se preguntó por qué los pájaros volaban y el hombre no.

Desde que comenzó hace dos años a preparar la muestra, Lucrecia se propuso que el visitante sintiera que estaba entrando al taller de Leonardo, que está vivo y que es como si no hubieran pasado 500 años.

“El buen arte no caduca, no solo el de Da Vinci sino cualquiera”, comenta. Para ella, el polímata es como un ser “besado” por Dios o un elegido. Su esencia no se pierde con el tiempo porque aún inspira y emociona. “No podemos decir siquiera que él fue, en pasado. Leonardo está hoy en el transporte del siglo XXI, en el carro y en los autómatas”.

Para el profesor Whady Felipe Flórez, que se le llame el hombre del Renacimiento no es gratuito. “Llevó a la cúspide la ciencia, la filosofía y el arte. Se preocupó por la relación causa-efecto, preguntaba y luego construía”, señala.

Luego del recorrido puede llegar a sentir que la relación de disciplinas no es tan descabellada. De hecho, el pensamiento uni-disciplinar es más difícil de entender y que, como decía el florentino, “El placer más noble es el júbilo de comprender”.