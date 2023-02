Dago García comenzará la producción de “El Paseo 7”

Una sátira al medio audiovisual que deja al descubierto todo lo que está detrás de cámaras y que los espectadores no conocen de este mágico mundo, una historia basada en tres personajes que son la raíz principal y fundamental de toda pieza cinematográfica y televisiva.

El 23 de febrero llegó a las salas de cine ‘El actor, el director y la guionista’, en la que Dago García no sólo participó en la creación del guión, sino que también se encargó de la dirección, que en tono de comedia narra la realidad de tres artistas ejerciendo su oficio. Tres personajes y tres historias que se combinan.

Sea en la señal del Canal Caracol, en las distintas plataformas internacionales y en el teatro, Dago García no para de trabajar, con un 2023 lleno de más películas, series y propuestas teatrales.

Guionista y director

—Estrenando nuevamente en salas de cine con “El actor, el director y la guionista”, donde nuevamente asume el reto de la dirección...

—Son de esos gustos que de vez en cuando me doy. Como era una película tan particular, que habla sobre estos tres oficios que están involucrados en el quehacer audiovisual, me pareció chévere ponerme al frente de la película y estoy muy contento con el resultado.

—Incluso, aparece Dago en ella, ¿no?

—Estábamos haciendo una especie de coqueteo con las ideas del dramaturgo Bertolt Brecht sobre el distanciamiento. Él en su teatro quería que siempre el público no olvidara que estaban en un teatro y se encontraban presenciando una representación, a diferencia de lo que era la dramaturgia clásica que busca la identificación a todo lugar, Brecht siempre quería, cada tanto, recordarle al público dónde estaba y qué estaba haciendo.

Un poco hicimos eco de ese planteamiento e incluimos, cada tanto, unos pequeños planos del detrás de cámara para crear ese efecto, que en nuestro caso, la búsqueda era un efecto cómico, pero también inquietantes que a veces contribuyen a generar una experiencia diferente frente a otras películas.

—Tres oficios y tres personajes bastante particulares...

—Son personajes que se dedican a cada uno de los principales oficios que se requieren en un producto audiovisual, pero también creo que es lo que puede suceder con cualquier trabajador que no la pasa bien.

Son una especie de perdedores que no bajan la guardia, perdedores resilientes que a pesar de que sufren golpes durante la trama, siempre están dispuestos a levantarse para encontrar una solución. Esto atravesado por el género de la comedia al ser personajes un poco exagerados.

Me gusta mucho la comedia en la que empujo a los personajes hasta casi la caricatura y el trío funciona bastante bien por diverso, lo variopinto, lo extremo.

Son personajes obsesivos con sus oficios y eso lo encuentra uno constantemente en el audiovisual, la gente de esta profesión tiende a ser obsesivo con su trabajo, y traté de reflejar eso desde la comedia.

—¿Ha trabajado en la vida real con personajes así?

—No solo he trabajado con este tipo de personajes, sino que soy parte de ellos (risas). Yo soy un poquito así. Cuando uno escribe algo va dejando pedacitos de uno en cada personaje, y claro que me ha tocado trabajar con personajes como los de la película, algunos no están tan alejados de la vida real.