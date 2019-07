Mozart a través del piano de David Greilsammer

La Filarmónica de Medellín y el pianista invitado David Greilsammer honrarán a Wolfgang Amadeus Mozart con un programa escogido especialmente para reconocer algunos de los momentos musicales más destacados de su carrera. Lo presentarán mañana en la noche en el séptimo concierto de temporada de la Filarmed en el Teatro Metropolitano.

Según el solista, “siempre se siente muy especial dedicarle todo un concierto a Mozart”. Lo ha hecho en múltiples ocasiones, pues es uno de sus favoritos, incluso ha grabado varios discos solamente con composiciones del austriaco.

La Obertura de El Rapto en el Serallo, el Concierto para piano No. 17 y la Sinfonía No. 41 Júpiter serán las tres piezas del programa. Esta vez, el pianista no solo es el solista invitado, sino que tendrá un doble rol, también será director. Se sentará en el piano y se levantará para dirigir, lo hace constantemente a la cabeza de la Geneva Camerata en Suiza, donde es director musical.

Obra por obra

Es la primera vez que Greilsammer colabora con la Filarmed y por eso escogió un programa “emocionante” para el público. “Las tres obras son muy dinámicas y explosivas”, pero existe un balance entre ellas al tener rasgos diferentes.

La obertura fue escrita en una etapa temprana de la vida del recordado artista austriaco, es una de las óperas más cómicas que hizo. Posteriormente, Mozart compuso el Concierto para piano. Fue en un momento en el que se estaba convirtiendo en uno de los músicos más reconocidos de Viena. “Fue un periodo muy feliz para él, puedes sentirlo en su música”, analiza Greilsammer. “Ese concierto está lleno de vida y luz”.

La Sinfonía No. 41, por último, fue la última que escribió en su vida. El pianista cuenta que esta pieza surgió en un instante en el que el panorama parecía complicarse para el compositor. En ese entonces, a la gente le era muy difícil entender e interpretar una composición como esa. Aún hoy es una pieza muy retadora.

“Se volvió tan ingenioso que mucha gente no podía seguirlo”, dice. De acuerdo con el solista, fue la más grande y virtuosa, “puedes ver que se está mirando hacia atrás, como un recuento de su vida. Recoge todas aquellas ideas que desarrolló en los diferentes periodos y creó esta obra maestra que fue, seguramente, muy adelantada a su época”.