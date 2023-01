Beyoncé volvió a pisar los escenarios después de cuatro años. En su regreso este fin de semana durante la inauguración del hotel de lujo Atlantis The Royal en Dubái estuvo acompañada por un grupo de 21 bailarines de todo el mundo del que hicieron parte los antioqueños Cristian Orozco y Mateo Betancur.

“Fue una experiencia demasiado gratificante, todavía no me la creo. Veo los videos en las redes sociales y no creo que estuve ahí con ella, porque es demasiado, siempre lo había soñado”, dijo Orozco, quien está en el Medio Oriente desde hace dos meses, allí trabaja como bailarín en un importante hotel.

Para lograr este gran paso en sus carreras, porque ambos son bailarines profesionales en Medellín, se presentaron al casting el pasado 9 de enero. A la prueba llegaron personas de todo el mundo, fueron casi 100 aspirantes: Cristian fue el número 18 y Mateo el 72.

“A mí no me enviaron invitación para el casting porque era privado, pero yo llegué y la di toda. A los que invitaron le enviaron un video para aprenderse la coreografía. A mí me confirmaron el mismo día, entonces llegué sin saber nada, me tomaron fotos y me aprendí la coreografía en un momentico, era una canción de Usher”, dijo Mateo.

La audición duró todo el día: debían pasar por varios filtros. Al grupo que quedó seleccionado los grabaron para luego enviar los videos a Los Ángeles donde se tomó la decisión definitiva. Finalmente, de los 50 aspirantes hombres escogieron a Cristian, Mateo, tres cubanos y un español.