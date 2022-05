En un día en que la realidad y la ficción se hicieron uno hace exactamente 43 años, se creó una celebración, una fecha para recordar: el 4 de mayo como Día Mundial de Star Wars.

No se trató de algo que ocurrió con los personajes, ni de ningún evento dentro del tiempo cinematográfico de la serie, sino de un suceso insospechado: el 4 de mayo de 1979 se felicitaba a Margaret Thatcher por su reciente posición como primera ministra del país británico.

Pero, ¿qué tiene que ver Thatcher con Star Wars? Ese día, y mientras el mundo estaba todavía maravillado con el estreno de esa primera película de La guerra de las galaxias, el periódico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Thatcher.

Lo novedoso fue que incluyeron la frase “May de 4th be with you, Maggie”, una modificación de la frase original que dice “May the force be with you”. En español originalmente traduce “que la fuerza te acompañe” pero, al cambiar la palabra “force” (fuerza) por “fourth” (cuarto), se creó la fecha.

Ese número cuatro añadido a la frase original se reconoce como la inspiración, el inicio, para que los fanáticos se tomaran el 4 de mayo.