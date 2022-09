La etíqueta pospunk cobija una gran cantidad de géneros musicales. Su origen se remonta a los años setenta: asume el espíritu contestatario del punk británico y lo refina con sonidos de la música electrónica, el funk y el jazz. Los trabajos de David Bowie y los de The Velvet Underground son los que más influyeron a los primeros exponentes del pospunk. The Cure, Cabaret Voltaire y Siouxsie And The Banshees fueron los grupos pioneros en este sonido. En América Latina el disco Signos, de Soda Stereo, es uno de los más emblemáticos. El movimiento tiene una estética oscura y hace de la música un canal de expresión de las inquietudes existenciales de los jóvenes.