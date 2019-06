Festival Internacional de Poesía se pregunta por la verdadera independencia

Roberto Resendiz - Poeta Mexicano

“Considero que la independencia es uno de los bienes más preciados que tienen los seres humanos y que por ende debemos mantener una lucha permanente ya que el colonialismo, como siempre, no deja de desangrar a los países más débiles. Ser independientes ha permitido a los humanos llegar hasta donde ahora están, no obstante la serie de errores cometidos a lo largo de la historia”.



Maribel Mora - poeta mapuche de Chile

“Es fundamental para el arte y la poesía. Si no hay independencia, libertad, autonomía (todos elementos relacionados) el arte, el o la artista, busca como escaparse, para seguir existiendo, para seguir diciendo, dejando testimonio y creando nuevas utopías. En ese mismo sentido, en mi vida la poesía es mi vía de escape y mis raíces, lo que me empuja y me sostiene, la posibilidad de ser y estar en este mundo”.



Saúl Gómez - poeta colombiano

“Creo que es la posibilidad de crear de manera libre, sin estar atado a un partido político o a un grupo literario. También es la posibilidad de ser crítico con lo que pasa en el mundo y en el ámbito literario. Desafortunadamente, el ambiente literario es uno de muchos grupos, de muchas rensillas y eso termina coartando, de una u otra manera, la libertad. Creería que el escritor y el poeta tienen que darse la libertad de opinar y de crear”.



Yorlady Ruiz - poeta colombiana

“El concepto de Independencia en Colombia para mí sigue siendo difuso porque a pesar de que año a año se celebra esa jornada tan importante para nuestro país, pareciera que aún adolecemos de una real independencia. Es como si los pueblos indígenas o los afrodescendientes siguieran invisibilizados”.