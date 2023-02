En las misivas también hay muchas preguntas que llevan años buscando ser respondidas, cargos de conciencia y actos de contrición: “Te pido perdón porque uno como madre también se equivoca. Perdón por tanta cantaleta, perdón por ser tan mandona”, le escribió una madre a su hijo en su primer aniversario de muerte. “¿Qué ha pasado con la enfermedad?, ¿si la pudieron operar?, ¿qué le han dicho del cáncer? Me da hasta susto preguntar y no tener ninguna respuesta.

¿A qué número puedo llamarla?, ¿dónde puedo encontrarla? Escribió una mujer que llevaba meses sin saber nada de su madre, ni de nadie. Una mujer que no sabía ni leer ni escribir, que no recordaba ningún número de teléfono ni una dirección. Solo sabía que la casa de su madre era de madera con techo de zinc y quedaba cerca de una estación de gasolina en algún lugar de Sucre. Esta carta se llama “Carta en busca de una señal de vida” y es, quizás, la que demuestra más desespero y desasosiego. Cada frase puede leerse como un grito de auxilio: “Yo tengo la moral muy bajita, mamá. Acá estoy pagando todo lo que no hice. Todos los consejos que no escuché. Le cuento que mi exmarido me dejó tirada. Nadie me visita. No me llama nadie. No tengo a nadie que me diga “te estoy esperando” o “te quiero mucho”. Me siento sola”.

Después de entrevistar a cada una de las reclusas como si se trataran de la fuente principal de una profunda investigación periodística, Calle escribió las cartas a computador y volvió con ellas a editarlas. Después de tener la versión final de cada una, hizo una convocatoria por sus redes sociales para que quien quisiera pudiera transcribir alguna carta. Más de 30 personas participaron y al final alcanzaron manos para escribir dos copias de cada texto. Una para el destinatario y otra para el remitente.