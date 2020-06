El famoso perrito hurgando con su hocico en un fonógrafo de la casa discográfica RCA Víctor, una de las más grandes en producción de discos del siglo XXI, ya no se enciende en las noches del Salón Málaga. El portón de madera está cerrado, las rocolas están apagadas, los 7.000 discos de acetato no ruedan y la silletería en la que se tertuliaba día y noche, de domingo a domingo, está arrumada. No hay quién se siente ni quién escuche Caminito entonado por Gardel.

En este lugar hay música que no está...