Pocos escritores en Colombia tienen el éxito y los números de ventas de Amalia Andrade. Su libro de 2015 Uno siempre cambia el amor de su vida es uno de los fenómenos editoriales del país en los últimos diez años. Ese libro ofrece pistas para responder una de las preguntas más acuciantes de los tiempos actuales —mejor, de todos los tiempos—: ¿qué hacer para sobrevivir a la tusa? Y lo hace de una forma amena, provisto de un tono que le habla directamente al lector. Todos los libros de Andrade tienen esa característica: buscan que el lector escriba sobre las páginas, se ría con los chistes de la cultura pop o reciba información cultural proveniente de la música y de la televisión.

Otra de las características de Andrade es su actividad frecuente en redes sociales, algo que la convierte en un personaje público cercano para sus seguidores. De esa forma las fronteras entre la autora y los lectores se difuminan. O parecen hacerlo. La editorial Planeta ha publicado su más reciente trabajo, titulado No sé cómo mostrar dónde me duele. En las páginas de esta obra Andrade habla de los vacíos existenciales y lo hace con dibujos, canciones, poemas. Este es un libro interactivo, uno que pretende reproducir las dinámicas de las redes sociales.

EL COLOMBIANO conversó con la escritora y periodista sobre su obra, la experiencia del éxito editorial y el tono de sus libros.

¿Cómo ha vivido el éxito de sus libros? ¿Eso ha cambiado su forma de escribir, su manera de ver el mundo?

“Eso es evidentemente una alegría muy grande porque los escritores se sienten inmensamente gratificados cuando su trabajo le

llega a muchas personas. Yo no soy la excepción. Me siento muy conmovida y me siento muy agradecida con los lectores y con la vida, pero no ha cambiado mucho mi manera ni de habitar el mundo, ni de escribir, sobre todo. Solamente me llena de un profundo agradecimiento”.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

“No, yo no sé. Podría asumir que las personas han conectado con los libros desde un lugar especial y es bonito porque en mi intercambio con los lectores pasan cosas maravillosas, se abren y siento que los libros les tocaron el corazón. No sé cuál sea el secreto ni si haya una fórmula. Yo sigo haciendo el trabajo que me gusta y en el que creo y siempre intentaré seguir siendo mejor, innovar”.

Hablemos de la construcción del tono de sus libros...

“No hay mucho artificio ahí, yo simplemente creo que a veces toco temas que no necesariamente son fáciles y que hay que tratarlos con calidez para que las personas se conecten. Yo siento que eso es lo más importante. Hablo de temas de salud mental, emociones, ansiedad, miedo, duelos, entonces creo que es interesante que yo intente de alguna manera acercarme de una manera amigable a esos temas y de ahí sale ese tono”.

Usted invita a la gente que si hace algo en Tik Tok la enlacen. Hablemos de esa comunicación con los lectores a partir de las redes sociales...

“Yo soy muy activa en redes sociales. En mis libros intento generar diferentes niveles de lectura. Para mí es muy importante hacer libros que se puedan leer de una manera diferente, que la experiencia y la lectura sean diferentes. Por eso utilizo ilustraciones en este libro. Por primera vez utilizo fotografías, uso el color de la tipografía. Lo que quiero es generar otro tipo de experiencia lectora y creo que eso se extiende a llevar la lectura por fuera del libro.

Mucho de lo que consumimos en la vida real después aparece en redes sociales. Entonces, pues me gusta esa interacción”.

¿Por qué cree que se está generando esta curiosidad alrededor de temas de su libro?

“El duelo siempre ha estado ahí presente. La experiencia amorosa, en general, es el tópico más grande de la producción artística. Y los libros no son la excepción. Yo creo que estamos hablando un poco más de salud mental desde otros lugares, porque duramos tanto tiempo sin hablar de eso. También estos son tiempos muy difíciles en los que es necesario que hablemos de ese tema. Ya no podemos escaparnos más”.