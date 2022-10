The Philosophy of Modern Song se publica en medio de una gira de tres años del cantante y poeta estadounidense.

El actual libro de Dylan es un conjunto de ensayos líricos sobre temas que han deslumbrado al autor de Like a Rolling Stone y de The Times They Are a-Changin' , entre otras muchos himnos del rock y del folk.

El libro lleva por título The Philosophy of Modern Song y llegará el 1 de noviembre a las plataformas de venta y a las librerías. Y lo hará en dos formatos: en tapa dura y en audiolibro. La noticia no es menor: ganador en 2016 del Nobel de Literatura , Dylan es uno de los compositores más importantes del siglo. Un hombre que tomó la tradición de la canción estadounidense y le inyectó la energía para conquistar a todo tipo de público.

Dylan dirigió la lupa a composiciones del estilo de Come Rain or come shine, Black magic woman, Pump it up y London Calling, entre muchas otras.

En la versión en audiolibro los capítulos serán leídos por actores de la trayectoria de Jeff Bridges, Sissy Spacek, Renee Zellweger, Rita Moreno, John Goodman, Oscar Isaac y Helen Mirren.

De las 66 canciones incluidas, la más antigua es Nelly was a Lady, de 1849, y la más nueva es Dirty life and Times, de 2003. Hay canciones de Elvis Costello, Johnny Cash, Hank Williams, Ray Charles, The Who, The Clash y Carlos Santana, en una lista muy notable.