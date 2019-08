El teatro es un altavoz de denuncia social

La conclusión que dejó la Fiesta fue que el teatro refleja la condición humana. Al cierre del evento varias de las obras trataron de manera crítica temas sociales y políticos coyunturales como el machismo, el feminicidio y el conflicto armado.

“La sombra vuelve al país y el teatro surge”, piensa Jaiver Jurado, presidente de la asociación Medellín en Escena, que reúne a más de 20 compañías de la ciudad, en relación a que son los temas contemporáneos los que dictan el guión.

La comparsa inaugural de la edición fue especial en este sentido, según el dramaturgo: “Era sacar el teatro a la calle” y hablar de la violencia, la educación o el medio ambiente.

En el repertorio del encuentro, varios montajes hicieron visibles varios temas: la carga histórica contra la mujer la expuso la compañía manizalita Actores en Escena en su obra Voces ocultas (última función, hoy); el poder, la justicia y la ingratitud humana estuvo en el montaje El bufón y el rey, de Ensamblaje Teatro (Bogotá); el retrato del feminicida colombiano Daniel Camargo Barbosa, quien violó y tomó la vida de por lo menos 157 mujeres, casi todas menores de edad, fue la pieza de Camargo de La Congregación (Bogotá).

Esta última dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Sus cuatro actores en escena llevaron la difícil historia del criminal en un montaje que incluyó dos paredes con retratos colgados de sus víctimas. El escenario incluyó a espectadores sentados en una mesa imperial (alargada), que hacían parte de las fuertes escenas de la historia del villano que, más que victimario, dejó la idea de un ser humano producto de la sociedad.

“Más que panfletos coincidimos en esta edición con la denuncia. Al fin y al cabo lo que se oculta no se conoce y lo que no se conoce, no se aprende”, dijo Alejandro Puerta, director de la Agité, compañía de pantomima de Medellín.