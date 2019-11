En diciembre hay parranda y más

* The Little Drummer Boy, de Stevie Wonder.

* O Little Town of Bethlehem , de Frank Sinatra

* Happy XMas (War is Over ), de John Lennon + Yoko Ono

* Santa Claus is Coming to town, de Bruce Springsteen

* Christmas Card From A Hooker in Minneapolis, de Tom Waits

La plataforma de música por streaming tiene su lista de recomendados para escuchar, top que es liderado por All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. En el ranquin también figuran:

* Cozy Little Christmas, de Katy Perry

* Navidad, Navidad, de Raphael

* Mistletoe, de Justin Bieber

* Like It´s Christmas, de Jonas Brothers

* Mi estrella, de David Bisbal

* Feliz Navidad, de Gwen Stefani y Mon Laferte

* Christmas All Over Again, de Puss N Boots

* Christmas (Baby Please Come Home), de Robbie Williams y Bryan Adams

* All I Want (For Christmas), de Liam Payne

* This Christmas Day, de Jessie J.