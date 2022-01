Encontrarse de nuevo para volver a conversar

También resalta Duperly, que en los Hay Festival no solo hay escritores. Músicos, pensadores, políticos, activistas y artistas llegan a las diferentes ciudades a mostrar sus proyectos más recientes y a discutir temas cruciales para la sociedad actual, como la educación, el racismo y la democracia, este último uno de los ejes más importantes, según la organización, pues es “en estos tiempos de crisis cuando se hace de nuevo evidente la importancia del pensamiento como agente de cambio, tanto para incidir en la realidad, como para poder imaginar nuevas posibilidades de cara al futuro”.

“Si yo no asumo al otro como un semejante, si le niego el derecho a su discurso, ya estoy cumpliendo una función fascista. Porque el reto es vivir con la incomodidad del discurso del otro, si no se llega al absolutismo. Todos pensamos igual, todos aplaudimos las mismas cosas, todos celebramos lo mismo”, complementa Barrero, que ve el panorama actual como una dictadura de la opinión, donde al que piensa diferente, se le anula, sin darse cuenta de que así también se le resta poder al discurso propio. Se necesita de un antagonismo para evidenciar que hay una mejor salida.

De su experiencia, Arendt escribió Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal , donde muestra cómo el oficial solo deseaba avanzar en su carrera al ejecutar las siniestras órdenes, no evidenciaba ningún rasgo de antisemitismo o daño psicológico. Según Barrero, la actitud de Arendt fue señalar que Eichmann solamente podría ser juzgado por las víctimas cuando lo entendieran como un semejante.

El director del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, Mario Barrero, define la cancelación como “la censura más burda que pueda existir. Porque el reto es reconocerme como un par de aquel que me incomoda y si yo reivindico mi derecho a mi discurso, tengo que reconocerle el derecho al discurso, al otro”. Para ejemplificarlo, habla de la escritora Hannah Arendt que asistió al juicio de Adolf Eichmann, oficial del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, identificado como uno de los responsables del Holocausto y directo ejecutor de la llamada “solución final” en Polonia.

Vanessa Rosales, que será interlocutora de los líderes sociales, Katherin Gil y Leyner Palacios y de las escritoras Reni Eddo-Lodge y Djamila Ribeiro en Cartagena, dice que es importante encontrarse alrededor de temas como la igualdad, el racismo y el feminismo, “porque la complejidad sigue siendo un modo de resistencia. Porque el pensamiento crítico, en sus aristas variadas, sigue siendo importante, tal vez más que nunca”. Rosales, autora del libro Mujer incómoda , tiene enfrentamientos casi a diario en redes sociales, tratando de no dejar que la crítica constante apague las ganas de manifestar sus ideas, pero no es fácil con tantas sensibilidades, opiniones rápidas y la preferencia de la “cancelación” al debate.

Ver la humanidad

El distanciamiento social ha favorecido la posibilidad de olvidar que se está hablando con un ser humano al otro lado de la pantalla, con lo que esto implica en términos de empatía y civilidad. Es más fácil olvidarse de las complejidades del otro, si solo es un avatar o un cuadrado negro.

“Siento que estamos pasando por unos tiempos en donde no conversamos mucho, donde descalificamos rápidamente a otros por opiniones fuera de contexto. Nos hemos acostumbrado a eso por las redes sociales. Si alguien no está de acuerdo con nosotros rápidamente lo desechamos y olvidamos su humanidad, dentro de ese contexto es muy importante la conversación”, afirma la escritora Gloria Susana Esquivel que estará hablando con sus colegas Carmen María Machado y Camila Sosa Villada en Cartagena.

Para Esquivel, la conversación extensa, reflexiva, más allá de las reacciones inmediatas de las redes es la que permite el verdadero encuentro con el otro, entender de dónde vienen sus ideas y cómo se le puede debatir, si esa fuera la intención.

No quiere decir que la conversación y el buen hábito de tratar de ver las complejidades de los interlocutores no pueda ser posible en la virtualidad, pero sí es cierto que fluye todo mejor cuando los participantes a un foro no mantienen su micrófono en silencio. Aquí algunos de los pensadores que invitan a hablar y las fechas de sus encuentros. Importante tener en cuenta que algunas de las charlas estarán disponibles de forma digital, con previa inscripción, o las transmitirán los canales regionales .