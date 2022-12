De nuevo el cine pone en pantalla la belleza y el poder que tiene la música, y en esta ocasión, como en muchas otras, lo hicieron los franceses, con ‘El Prodigio’, que desde el pasado jueves 29 de diciembre está en las carteleras de todo el país.

Protagonizada por Kristin Scott Thomas (la Condesa, una refinada y rígida maestra de piano), junto a Lambert Wilson (Pierre Geithner, director de un conservatorio de música) y Jules Benchetrit (Mathieu Malinski, un joven pianista), bajo la dirección de Ludovic Bernard, la película narra la historia del director de un conservatorio de música que un día descubre a un joven de los suburbios con un talento especial para el piano y decide encargarse de su formación.

Sin embargo, durante la trama se puede apreciar que la experiencia en ocasiones genera tropiezos y una serie de enfrentamientos entre los tres personajes, que terminan por develar los miedos, las frustraciones y los anhelos que cada uno tenía guardados incluso para sí mismo.

Scott es una actriz británica de teatro y cine nacionalizada en Francia desde los 19 años, que ha logrado galardones como el Bafta a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Four Weddings and a Funeral (1994) y el Olivier a Mejor Actriz por la versión de La gaviota, de la Royal Court. Además, estuvo nominada al Óscar a Mejor Actriz por The English Patient en 1996.

Aquí una entrevista sobre su último trabajo:

¿Qué la convenció de aceptar este papel?

“Había visto L’Ascension de Ludovic Bernard sin poder ponerle cara a su nombre y me había impresionado. Sin embargo, había trabajado muchas veces con él cuando fue asistente de dirección de varias películas. Entonces, cuando me encontré con él en un café y lo reconocí, me dije que era una buena señal”.

¿Qué le pareció el guión?

“Me pareció conmovedor y emocionante, con todas las cualidades para ser una buena película. Me gustó la trayectoria de este chico que tiene un talento increíble pero no tiene acceso a una educación musical. Es un cuento, una historia de fantasía, como la de las películas americanas de la gran época donde un niño pobre logra salir de su gueto y triunfar en la vida. Encontré que evocaba la parte de los sueños que cada uno tiene en sí mismo”.