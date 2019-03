Los muchos amores del escritor Ricardo Silva Romero

“A mí me preocupan los libros de cuentos, por eso no volví a escribir ni a pensarlos, porque pasa con mucha frecuencia que uno lee uno muy bueno y el siguiente no lo es tanto y comenzar es difícil, y uno como lector va perdiendo la necesidad de leer. Este, de alguna manera, es la forma de relatos independientes, y la pregunta era qué tan posible escribir sin perder al lector en el camino. Ahí estuvo la clave de muchas decisiones. Me di cuenta de que quería hacer una novela, así fueran muchos personajes, historias de vida paralelas pero independientes, quería contar el mundo de ahora, resumido en 2016”.

A veces parecían cuentos, pero luego sentía que no era por ahí, que no hay cuentos en él por estos días. Ni poemas.

No es que Ricardo Silva Romero , el escritor, se haya enamorado tantas veces como historias de amor hay en Cómo perderlo todo, su libro más reciente. Él las había anotado en papelitos o en ese archivo de word en el que va sumando ideas cuando hay una que parece será pronto novela. Eran veintipico las que había recopilado, tantas que algunas no hallaron páginas en blanco entre las 606, que es donde está, en la mitad, el punto final.

“En 2017 –dice Ricardo–, cuando fue el momento de sentarme a hacer lo nuevo que quería escribir, me di cuenta de que tenía estas historias de pareja y este narrador que iba a conducir por ellas sin que nos perdiéramos en ninguna, y que tenía un mundo que quería contar, que era el de esta época, que las parejas tienen aún más trampas para permanecer juntas. No más piensa en celulares en la mesa de noche que se encienden a las 2:00 de la mañana, y tienen redes y, en fin, demasiadas puertas abiertas. Quería contar eso y acababa de pasar 2016 y me pareció que una buena manera de unir es que todos estén sobreponiéndose a lo que pasa en 2016. Yo estaba odiando ese año, como muchos en diciembre. Era muy conmovedor ver en redes, en Whatsapp y en conversaciones con la gente, cómo rogaban para que se acabara, porque era hasta chistoso, como un odio a un monstruo. En 2017 me pareció que era perfecto, así fuera muy cercano. Lo podía contar porque sé qué había pasado. Tengo un archivo muy bueno de notas por la columna de El Tiempo y la de El País , y además hago artículos eventuales y, pues, imagínate, con dos columnas semanales, son 104 temas que pasaron en 2016, y me serví mucho de eso, también miraba los archivos de los periódicos”.

Porque aunque usted, lector, no se acuerde de qué pasó en 2016, el libro le va recordando, mientras alguien se desenamora o pierde al amor de su vida por una bala, que el No ganó en el plebiscito, Donald Trump llegó a la presidencia y Rafael Noguera asesinó y abusó de la niña Yuliana Samboní. Todo eso y más.

“Yo lo viví muy a pecho porque se murió mi papá en mayo, el 30. Aunque el año venía extraño, era un patrón de conducta la lapidación en las redes sociales, las noticias falsas, las campañas políticas hechas a punta de propaganda sucia. Al mismo tiempo había unos cambios visibles.

En Bogotá usualmente hace frío, esos primeros dos meses del año fueron hirviendo. Estaba esa sensación de desastre y en las noticias había escándalos que salían en la radio y las redes lo replicaban y los unos lapidaban a los otros, y eso iba así, pero cuando se murió mi papá, era el peor año posible, porque era una relación impecable, muy feliz, inmejorable.

Aparte de que fue un golpe muy duro, ahí mismo empezaron a pasar las cosas nuevas: a decir que se iba a firmar la paz, se hipotecó al país entero para el plebiscito, que me parece que redefinió la política colombiana para mal, la volvió un blanco y negro que parecía superado. Luego creció el fenómeno de Trump, que parecía igual un chiste y era comentado así, fue agarrando toda la fuerza y reveló que lo que dábamos por sentado, los valores democráticos y liberales, que el progresismo, los derechos de las mujeres, los avances de la comunidad Lgbti, lo que pensábamos que iba hacia adelante, fue muy claro que no, incluso la democracia estaba en juego. Eso me parece que fue creciendo con el ascenso de Trump, hasta ganar con la derrota del no, del Brexit, y fue evidente que acabó una época”.

Y etcétera. Todo eso pasa en los 365 días mientras el profesor Horacio Pizarro, el protagonista del libro, está solo en su casa porque su esposa se fue a Boston, Massachusetts, a acompañar a sus hijas y a esperar el nacimiento de su nieta. Porque la política y el amor no están tan lejanas.

“Es una buena manera de decir lo que está en el libro y en la vida. Por ejemplo, cómo el amor sirve para encarar lo que está pasando en la sociedad, o para sobrevivirlo, cómo además, en la sociedad, en el país o en el mundo se viven de diferentes modos según lo que a uno le esté pasando en su vida.

Cómo a la gente le puede importar terriblemente lo que sucede en Colombia o en Bogotá o en su pueblo, pero sobre todo está abrumado por lo que le está pasando en su vida, cómo lograr participar en la sociedad cuando uno está viviendo un drama personal terrible. Eso está ahí, pero me parece que además el drama social modifica el de cada quién, por eso en Cómo perderlos todo se habla tanto de filosofía de la mente, de tautología, de filosofía oriental, de la psicología de Jung, porque todos están pensando desde su modo de pensar, y estamos conectados irremediablemente, así no nos guste, nos suene esotérico, estamos unidos para bien y para mal. Todos los dramas se chocan con todos los dramas.

Creo que está eso, el amor como escudo, como lengua para poder entender lo que está pasando y como burbuja. A mí sí me interesaba que los personajes tuvieran posiciones políticas propias, yo tengo unas muy concretas, hasta cierto punto consistentes, que están todas las semanas en mis columnas, y que tienden a ser liberales, defendiendo los derechos y la democracia en general y sus valores, pero tengo amigos que no piensan así, unos medio derechosos que votaron por el no, otros que lo hicieron por Iván Duque y que son personas entrañables y tienen unas razones mucho más complejas, y que uno cuando está en el lado liberal, tendiendo como a la izquierda, no las ve, y en el caso de la novela era una oportunidad para reivindicar que cada quien es como es y piensa como piensa, y me gustaba que lo dijeran directamente: hay gente en Cómo perderlo todo a la que le parecía una bobería los diálogos con las Farc, militares que piensan que van a entregar al país, y gente a la que le importa un carajo y otra que no entiende nada.

Me gusta mucho eso del cine gringo de los 70 y, en general, a los gringos les ha quedado fácil y no han tenido culpa de poner republicanos y demócratas o personajes que de pronto odian a Richard Nixon o lo aman y lo dicen en diálogos de la película sin que se vuelva panfletario o una manera del autor de decir sus ideas políticas. Yo tengo la ventaja de tener columna y no necesito poner personajes a decir lo que pienso, estoy libre de eso, así que hay unos muy enfáticos por la paz, hay unos idiotas por la paz, hay otros muy buena gente que están en contra. Era importante, justo en tiempos de redes sociales que es tan fácil estigmatizar y estereotipar, que en una novela la gente fuera mucho más compleja, que tuviera un contexto, que uno no pudiera odiar a alguien que iba a votar por Trump, porque tiene un contexto, una historia”. Porque es el yerno.