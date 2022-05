¿El idioma es una barrera a la ahora de trabajar con latinos?

“Justamente quiero ir a trabajar a Colombia para ayudar a quebrar esa barrera, crear un puente. La música es universal y probablemente terminaremos trabajando en spanglish, llevando música en inglés a Colombia y en español a Estados Unidos, pero la idea es crear un ritmo internacional, que llegue a todo el mundo, donde la lengua no importe. Además, crear a través de la música una comunidad fuerte. Será un honor hacer ese puente y cruzarlo”.

¿Por qué el interés en introducir el hip-hop y no irse a lo seguro con el reguetón?

“El reguetón también es interesante, aunque es otra forma de arte, en la comunidad latina es un fenómeo muy grande, queremos incorporarlo al hip-hop y traer el g-funk de la costa oeste, que era lo que solía trabajar con Tupac. También soy dj y quiero tocar”.

¿Cómo ve la escena del hip hop actual en EE. UU.?

“Es un poco diferente a lo que me tocó, crecí en los 90, en esa era. Me gusta lo de ahora, pero diría que necesita mucha ayuda, porque muchos de los productores ya no tocan instrumentos, como solíamos hacerlo nosotros en los 90, nosotros de hecho tocábamos la música, pero ahora tampoco innovan, solo ponen una máquina de bajos, no oyes los ritmos ni los instrumentos. Me gustaría incorporar más canto en la música, como solía ser, porque ahora es solo mumble rap (cantar entre dientes). Creo que ahora la comunidad latina, en todos los países, están haciendo música que ya entra directamente al mercado americano, sin necesidad de traducir canciones o producirlas a la manera americana”.