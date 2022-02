La anécdota puede parecer apócrifa, poco precisa. Sin embargo, revela la importancia de Ricardo Ray y de Bobby Cruz en el universo sonoro de América Latina. Va así: en una entrevista radial concedida en 1966, el locutor venezolano Phidias Danilo Escalona les preguntó por la música que hacían —una mezcla de ritmos—. Nacido en los Estados Unidos, Ray acudió a la metáfora culinaria para responder: “Esto es como el ketchup, ese condimento con el que se le da el sabor a la comida”. En un principio, el periodista no entendió la alusión. Cruz terció en la duda semántica: “Le explicamos que el ketchup es la salsa que se les echa a las hamburguesas para que cojan sabor”. Desde entonces, el sonido mestizo de los latinos en New York asumió el nombre que lo haría famoso en el orbe. Ray y Cruz han contado la historia varias veces, validada, entre otros, por Rubén Blades y Tite Curet Alonso.

Inevitable iniciar con la pregunta de los más de cincuenta años de Sonido bestial...

“Fácil se dice cincuenta años, pero es un montón de tiempo. ¡Cinco décadas! Ni tan siquiera Richie y yo hemos podido hacer otro igual: hemos intentado, nos hemos sentado a ver si salimos con algo que compita con “Sonido bestial” y no hemos logrado hacer nada. Eso fue una de esas cosas que suceden y después no se vuelven a repetir”.

Háblenos de Los reyes de la Salsa, película que se inspira en su vida y en la de Ricardo Ray...

“La película ya está terminada: hace cinco o seis meses que se terminó el rodaje. Se proyectó presentarla al público en noviembre, pero, por causa de la pandemia, no se ha lanzado todavía. En Puerto Rico, por ejemplo, según entiendo, el aforo a los teatros está controlado. Entonces, no es negocio para los productores ponerla en teatros donde solamente puedan ir 25 personas. Los productores están planeando lanzarla en marzo”.

¿Ha podido ver la película? ¿Qué opina de ella?

“La vi completa. Una exigencia que les hice a los productores fue que no inventaran. Muchas veces, las películas inventan cosas para aumentar el drama. Mi vida es pública. La gente conoce más de mí que yo. Muchas de las cosas que sé de mi vida las aprendí de gente que me las dijo. A los productores les dije: hay suficiente drama en las vidas de Richie Ray y Bobby Cruz para que tengan que inventar cosas. La película la hicieron como les pedí a los productores: todo lo que se ve en Los reyes de la salsa fue real, ocurrió”.

Uno asocia el nombre de Bobby Cruz con temas muy importantes de la salsa. Sorprende un poco saber que además ha escrito varios libros...

“Ahora mismo mi libro Hubo una vez un niño está en Amazon. Y se vende muy bien. Todavía no se ha distribuido en librerías. En marzo voy a presentar mis memorias, Contra viento y marea. Se titulan así porque nací en uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico, soy un mestizo. No quepo en ningún sitio. Para los mestizos la vida es un poco más difícil: los de un lado no te quieren y los del otro lado tampoco. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años. De ahí, de ese pueblo, Dios me llevó a ser conocido en el mundo entero. Las memorias están divididas en dos tomos: el primero cuenta la historia desde mi nacimiento hasta ser el rey de la salsa. El segundo parte de mi conversión al evangelio hasta el presente”.

Cuéntenos de su vínculo con Colombia, con los artistas de aquí...

“Colombia es mi segunda patria. Nosotros tenemos más fans y más éxito en Colombia que en Puerto Rico. En nuestra patria Richie y yo perdimos muchos fanáticos cuando abrazamos el evangelio. Por el contrario, los colombianos nos aceptaron antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Es tan así que algunos de nuestros temas cristianos –como Soy tan feliz, Escribas y fariseos– son éxitos en Colombia. Siempre que vamos los tenemos que tocar en los conciertos.

Ahora, mi relación con los artistas colombianos ha sido muy buena. Mi amistad con Joe Arroyo duró hasta su muerte. Soy cercano a Diego Galé. Colombia, lo repito, es mi segunda patria: me den la ciudadanía o no me la den”.

También se sabe de su gusto por el vallenato...

“Crecí oyendo música colombiana. En Puerto Rico al acordeón de botones —que es el usado en Colombia— le llaman sinfonía. Es uno de los instrumentos típicos de Puerto Rico. Aquí hay dos instrumentos típicos: la sinfonía y el cuatro. La música puertorriqueña se toca con cuatro y con sinfonía. Crecí escuchando vallenatos y cumbia: creo que me las sé mejor que algunos colombianos. Inclusive, en Colombia me propusieron hacer una producción discográfica con algunos de los grandes vallenateros. Estoy dispuesto a hacerla. Para mí sería un orgullo”.

¿Cómo es el día a día de Bobby Cruz?

“Richie y yo estamos semiretirados. Ambos estamos aceptando ciertas cosas, pero no otras. Ahora cumplo 84 años; paso el tiempo con mis bisnietos y disfrutando estar tranquilo. Sin embargo, ciertas cosas de la música las acepto. Por ejemplo, me invitaron al Madisson Square Garden. Seguramente lo aceptaré. Tanto Richie como yo estamos alejados de los escenarios”.