“Me siento súper bien y orgullosa, porque cuando era pequeña sentía que no tenía futuro, porque soy trans o porque soy diferente a las mujeres o a los hombres y más cuando me sentía sola, sin apoyo de mi madre un tiempo, ella me discriminó y a los 14 años conocí a Pamela, más adulta que yo, me dijo que fuera enfrentadora y berraca y desde ahí empecé a enfrentar todo y ahora tengo una mente madura”, dijo Roxana, una de las protagonistas.

En sus propias voces, estas seis mujeres trans indígenas dejan ver cómo juntas y en su comunidad abordan la diversidad, la amistad, la solidaridad, sus expresiones artísticas y espirituales. Pero, sobre todo, su identidad de género.