Fueron tiempos difíciles incluso para conseguir instrumentos y un garaje prestado que cumpliera la doble función de ensayadero y escenario; pero siguieron adelante y en 1988 sonaron las primeras notas de Masacre . Si bien este es un género de nicho y sus canciones no están inspiradas para darle gusto a los sellos disqueros comerciales, nadie, aunque no le guste el metal, le puede negar a Alex Oquendo y a su agrupación musical, la coherencia que han tenido durante más de 35 años de trayectoria cantando a la muerte.

“Recuerdo mucho la masacre de El Viejo Baúl porque tenía amigos que murieron allí. Si bien no existía internet la noticia se conocía de inmediato y se convertía en el terror de los hogares. Nuestros padres nos decían que mucho cuidado, que no saliéramos, que miráramos lo que acababa de pasar... Yo siento que esa Medellín dolida, sufrida, batallada, masacrada; esa es la que se vuelve parte de mis mensajes, de mis letras, de ahí tomo esos fragmentos y me inspiro para componer y escribir mis canciones”.

Manrique, ubicado en la comuna nororiental de Medellín es el lugar donde transcurrió la infancia y juventud de Alex Oquendo, quien agradece a este barrio porque aquí se forjó y sonó por primera vez su música. Para esta entrevista Oquendo regresó décadas después y recuerda que hace poco le preguntó a su mamá por qué se habían ido de Manrique en los 90 y ella le respondió que si no se hubiesen ido no estaría vivo, Alex opina que sin estigmatizar cree que puede ser cierto lo que dice su madre porque de los amigos de aquella época sobreviven tal vez uno o dos.

¿De allí nace el nombre de Masacre?

“Estábamos tocando un estilo que se llama death metal porque la muerte era la realidad que estábamos viviendo, en la que crecimos, y se ha vuelto pasado, presente y futuro. No fue difícil pensar en un nombre para una banda de una ciudad que sólo vive la muerte, Masacre es un nombre que lo describe todo, y en nuestras letras y carátulas tratamos también de ser muy directos”.

¿Para qué seguirle cantando a la muerte?

“Es que crecimos en ella, nos hemos desarrollado a través de ella, la hemos esquivado, le hemos sobrevivido. De todas maneras, nacimos para morir, pero no tenemos que vivir ese derramamiento de sangre en nuestra ciudad, entonces a través de esas letras quiero rechazar lo que está pasando y que la juventud promueva un cambio en esta sociedad”.

¿Hace 30 años cómo lograban encontrar un lugar para ensayar en un género de nicho?

“Fue muy difícil montar una banda musical, incluso aprender a tocar los instrumentos porque todos fuimos empíricos. Aunque me metí a una academia de solfeo sólo me enseñaban música popular y eso no era lo que buscaba. Entonces seguía los cantantes que me gustaban, imitaba su tono de voz, cada amigo fue escogiendo el instrumento con el que se identificaba y de ahí en adelante nos pusimos a componer.