Precisamente, esta propuesta se complementa con la proyección de un cortometraje que está al frente. Una pantalla que proyecta un video experimental desde el sonido, la escenografía, los efectos, el arte. Se llama ‘Trance’ y es de Cristina Saldarriaga . Son imágenes que plantean qué pasa por la mente de una persona queer, que no se identifica con la heteronormatividad. Qué pasa por su mente cuando se cuestiona el no estar entre las casillas.

Es una ciudad versus el protagonista, como si lo estuviera atacando. Y cómo el contexto lo afecta. También es una invitación a la reflexión sobre cómo en Medellín se ha tenido que dar una cierta deconstrucción para que la ciudad se adapte a las diversidades.

“Es ese debate constante de si el contexto no me lo permite o no ser una persona queer. Nos planteamos la pregunta qué es ser elle en el Valle de Aburrá pero no desde lo exterior, sino desde la mente”, cuenta Saldarriaga.

Al lado hay una libreta en la que la gente deja sus mensajes sobre lo que es ser queer en Medellín. Hay frases, testimonios. Todos escritos con lápices de colores. Y entonces se lee: “Soy marica de nacimiento y orgulloso por elección” y “somos tan diversos, tan únicos como las experiencias que atraviesan nuestra ciudad”.