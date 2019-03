¿Qué hay para ver por estos días en algunas galerías de la ciudad?

“Cuando Mefisto cumplió cincuenta años abandonó la arquitectura y la planeación urbana. Se dedicó a pintar bodegones con una técnica muy particular porque son como si estuvieran pintados en el siglo XVII”, cuenta Santiago Londoño Vélez, curador de la exposición que temporal del Centro de Artes de la Biblioteca de Eafit.

La exposición de Medellín es una cuarta parte de una ambiciosa compilación de 400 obras que colgará este año en el Sunshine Museum de Beijing, China, el museo privado creado en 2007 por el artista Li Guangming. Con gracia, el pintor colombiano explica por qué su exhibición se llama Un recuerdo de las antípodas. “Si uno abriera un hueco aquí llegaría a Beijing patas arriba”. A Carlos Salas le parece interesante pensar en las antípodas como una manera de ver cómo las sociedades caminan por mundos diferentes. “Quisiera que esa experiencia de China nos sirviera de ejemplo para mostrar el modelo de economía naranja y el arte colombiano en otras partes”.

No es un secreto que el mercado chino tiene un potencial muy grande para el arte. “El protagonismo del país asiático es evidente. Sería mucho más agresivo si no tuvieran tantas restricciones en divisas; se habrían apoderado del mundo”, afirma.

Exposición

Suspendido de las claraboyas de la nave principal aparecen sus grandes pinturas “sumergidas en el abismo”, como nombra a algunas de sus series. Entre los intersticios de las obras está la serie de pinturas en gran formato en ocre y azul, también hay 80 dibujos que hizo cuando vio una represión contra jóvenes venezolanos en 2017. Objetos, montajes circulares y libros enriquecen la muestra.

Sus pinturas crean atmósferas que no se relacionan con el mundo real; no es arte figurativo, es abstracto. “No hay ninguna representación. Los sueños y la pintura son ejercicios mentales únicos, no hay referentes ni modelos”, comenta.

Su obra tampoco está terminada. El crítico de arte Álvaro Medina dijo sobre Salas alguna vez que su pintura era “activa” porque es el espectador quien completa la obra.

Para el pintor, esta exhibición, la primera en Medellín, es muy importante y la recibe con mucho honor: “El público paisa es muy expresivo; fue muy generoso conmigo en sus comentarios”.

Estará abierta al público en la Galería Duque Arango hasta el próximo mes.