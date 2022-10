Para Joaquín Restrepo es inevitable ser artista. No es el trabajo mejor remunerado, pero es lo que ha querido ser desde que buscaba los nombres de los pintores que salían en la Enciclopedia Salvat, en el directorio de páginas blancas para conocerlos personalmente, hasta que aprendió de lenguajes de programación y aplicaciones para llevar su obra artística un paso más allá.

Cree en el arte como forma de vida, una que se construye planeando. Apuesta en su proyecto como si se tratara de un emprendimiento. Por estos días su trabajo se ve en Molina Galería, dialogando con piezas de Fernando Botero, Hugo Zapata, Luis Fernando Peláez, Germán Londoño, Gustavo Vélez y Óscar Jaramillo.

¿Cómo se inscribe su obra en esta tradición antioqueña que plantea Molina Galería?

“He tenido una búsqueda muy personal. Los artistas, en general, por estar viviendo en un contexto parecido, nos parecemos de una u otra forma, pero mi obra no es política, es más introspectiva. Tengo mucho la mirada hacia adentro y busco conocerme a mí mismo a través de la obra, e invitar a otra gente a que se conozcan a ellos mismos. Mi obra gira mucho alrededor de las ideas, de Jung y todos los temas de la individuación, entonces, digamos que ahí sí puede haber un hilo conductor, pero yo hago NFT, escultura, pintura o dibujo, piezas de diseño y todo esto está debajo de la misma sombrilla.

Por un lado, me gusta mucho trabajar con procesos industriales, pero por otro hago investigaciones en técnicas artesanales y me meto a trabajar en talleres, ya sea de cerámica, de joyería, de tejido o de textiles. Entonces, si algo me puede llegar a caracterizar es una curiosidad enorme, que comparto con los artistas que están en la muestra, que crecí viendo su obra. Estando muy pequeño, tenía la Enciclopedia Salvat del arte y buscaba los números en el directorio telefónico, para conocerlos. Esa era mi diversión entre los 12 y los 17 años que estuve viviendo Medellín, porque ya luego me vine a vivir aquí a Bogotá y me puse a trabajar en el taller con David Manzur”.