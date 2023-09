No puedo creer lo que mis ojos

Medellín es una ciudad que todo el tiempo está vibrando en el arte y la cultura, así que si todavía no tiene plan para disfrutar este fin de semana, prográmese y visite lo mejor de los artistas locales.

Salvaje y domesticada

Una exposición de Laura Mejía Posada en la Sala Alterna Policroma, ubicada en The art hotel.

“Pinturas que hice en casa, donde lo mío –cercano y tangible– está sobre lo que me parece verdaderamente salvaje: lo inaprensible, toda la naturaleza, todo lo que no es humano. Esta exposición acecha mi contradicción. Es un juego y una conversación entre Laura salvaje y Laura domesticada. Señala dónde me duele. Persigue y reúne las preguntas sobre mi libertad y mi deseo, mi obediencia y formalidad. ¿Cuándo salvaje y cuándo domesticada? ¿Se puede ser la una mientras la otra?”, explica Laura sobre su obra.