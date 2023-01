El Hay lo que ha hecho y se ha consolidado en todo este tiempo es en conversar, ¿por qué es tan importante conversar, Cristina, y más en estos tiempos?

“Por un lado, la conversación es un acto de empatía, de tolerancia, de disfrute y de reconocimiento en el otro, intrínsecamente humano. Vivimos en un mundo muy polarizado por las crisis políticas y sociales, pero también por el uso de las redes sociales que simplifican nuestra conversación a me gusta/ no me gusta... La conversación enseña la multitud de matices que tienen las ideas y la vida. Además si algo hemos aprendido estos últimos años en pandemia es que los retos que tenemos por delante solo los podemos resolver de forma colectiva y para esto nos toca conversar, y mucho. Por último no conozco mejor espectáculo, en el buen sentido de la palabra, que una buena conversación, inteligente, divertida o tierna que haga sentir al público parte de algo único”.

¿Qué es lo que más le interesa al Hay en las conversaciones?

“A mí me interesan los puntos de vista. Nos gusta mucho cuando autores internacionales conversan con autores o periodistas locales quienes les preguntan desde su perspectiva y desde su realidad en Colombia. Esto hace que estas conversaciones sean únicas y para el lugar en el que suceden, sin detrimento de que puedan ser escuchadas de forma digital desde todo el mundo.

Me gusta la idea de sentar a gente que no se conocía e ir descubriendo que tienen tanto en común, o gente que ven el mundo desde diferentes perspectivas y campos del conocimiento y la conversación se convierte en algo mucho más grande que la suma de los que conversan. Me interesa mucho la interacción con el público, las preguntas y las respuestas.

Y la idea de que estamos escuchando algo, nuevo e irrepetible - estas preguntas, estas reacciones son específicas de cada momento; de alguna manera, irrepetibles”.