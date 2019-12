Bajo las estrellas se vuelve a ver cine

El evento era novedoso para el pueblo y la idea tuvo éxito, dice Alzate, porque no existía otro similar en el país –los únicos eran el de Cartagena y Bogotá–. “Santa Fe era muy bello y, a pesar de no tener salas de cine, se usaron sus parques y plazas para proyectar al aire libre”.

Aparte de su muestra central, hoy continúan presentando su selección de cintas infantiles, colombianas y de nuevos realizadores en la sección de Caja de Pandora, además de otras secciones que incluyeron (ver recuadro).

Seis años después de este impase, el festival se mantiene en pie y persisten dos miradas. Hay un público que cree que ha perdido el criterio y la calidad, como la docente y crítica de cine Martha Ligia Parra. Ella considera que no tiene rumbo y no se ha renovado su programación. “Vive de lo que fue y de lo que otros construyeron. Con 20 años debió crecer y haberse reinventado, pero no es así... ¿Qué criterio de programación es Nuestras pasiones? Son ideas generales como para no comprometerse con una línea curatorial y acomodar así lo que les caiga”, explica la profesora, quien en 2015 fue su directora artística.

Por su parte, la realizadora Adriana Rojas Espitia, asidua asistente desde su fundación, dice que desde hace siete años no va a Santa Fe porque no ha visto cambios en la programación. “Creo que no ha avanzado en el concepto y que no vale la pena ir a Santa Fe para ver películas que se han visto en el año o se consiguen en Netflix o internet”.

Frente a esto, Alejandro Alzate, coordinador de programación de esta edición, cree que el propósito de la temática fue abordar “otras artes o pasiones como el fútbol, la gastronomía, la música y la literatura con el cine, como motor de expresión de una actividad”.

Frente a la dependencia de una figura como Gaviria, Teresita Zapata, trabajadora social y habitante del municipio, ve con buenos ojos el festival: “Han sabido posicionarlo en estos años, se nota en la asistencia que fueron capaz de continuarlo”, anota.