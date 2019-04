La Fanfarria lanza festival y estrena casa

Dos payasos de intentan mostrar hábiles bailarines, tiradores de cuchillos y equilibristas de vasos. Nada funciona pues están condenados a una serie divertidísima de fracasos. A partir de cuadros cortos, la Compañía Circo de Bonecos, de Brasil, presentará su obra Circus La Noueva Tourné en el XXVIII Festival Internacional de Títeres La Fanfarria. Para esta edición tendrán grupos de Italia, Brasil, dos de Argentina y seis de Colombia (Pasto, dos de Bogotá, Bello, Jericó y San Carlos y La Fanfarria de Medellín). El encuentro llegará a 18 escenarios y seis municipios. Por supuesto, habrá funciones en la renovada sede de La Fanfarria, el “gran lujo” de este Festival según los organizadores. Como muchos teatros de la ciudad, este también fue apoyado por la Ley del Espectáculo Público de las Artes Escénicas, impulsada desde el 2012 por el Ministerio de Cultura. “Nos va a permitir tener un teatro más hermoso, seguro, cómodo y con todas las normas y dotación”, comenta Ana María Ochoa, productora del Festival y directora ejecutiva del Grupo. La programación comienza hoy en Jericó, San Carlos y Bello. A partir del lunes 29 las puertas de La Fanfarria, en el barrio La América, estarán abiertas.

PROGRAMACIÓN DEL XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES LA FANFARRIAFuera de sedeABRILSábado 27 2:00 p.m. Centro Comercial Puerta del NorteCompañía de Julia SiglianoDomingo 28 1:00 p.m. Comfama de La EstrellaCompañía de Fernán Cardama 3:00 p.m. Parque Biblioteca GuayabalCompañía de Julia SiglianoMAYOMiércoles 1 3:00 p.m. Parque Biblioteca La Quintana Compañía de Fernán Cardama Jueves 22:00 p.m. Parque Biblioteca San Cristóbal Compañía Girovago6:30 p.m. Casa de la Cultura de PedregalCompañía de Fernán Cardama Sábado 44:00 p.m. Comfenalco Rionegro Compañía Circo de Bonecos5:00 p.m. Comfama TutucánCompañía de Julia SiglianoDomingo 511:00 a.m. EafitCompañía de Julia Sigliano2:00 p.m. Comfama Copacabana Compañía GirovagoMiércoles 8 6:00 p.m. Universidad de AntioquiaCompañía Circo de Bonecos Jueves 9 4:00 p.m. Parque Biblioteca La LaderaFundación Rayuela Sábado 11 12:00 p.m. Parque Recreativo Comfenalco Guayabal Compañía Circo de BonecosDomingo 19 3:00 p.m. Centro Cultural de MoraviaGrupo A GarrapataProgramación en la sede de La FanfarriaCra. 84 #42C-54 - 2509230ABRIL Lunes 29 10:00 a.m. Compañía de Julia Sigliano Martes 30 10:00 a.m. y 2:30 p.m. Compañía de Fernán CardamaMAYOViernes 3 10:00 a.m. y 7:00 p.m. Compañía GirovagoSábado 4 5:00 p.m. Compañía GirovagoDomingo 5 11:30 a.m. Compañía Circo de BonecosViernes10 7:00 p.m. Compañía Circo de BonecosMiércoles 8 10:00 a.m. Fundación RayuelaSábado 11 5:00 p.m. Fundación RayuelaMAYO Jueves 9, viernes 10, miércoles 15, jueves 1610:00 a.m. La FanfarriaSábado 18 5:00 p.m.Domingo 19 11:30 a.m. La FanfarriaViernes 17 10:00 a.m. y 7:00 p.m.A-Garrapata (Bogotá)