Este género pinta todo de negro

Si hay desencanto, pesimismo, tragedia, y al final no hay un final feliz, quizá esté leyendo una novela negra, o si es frente a la pantalla, viendo una película negra. Luego ya no hay salida.

Pablo González, director de cine colombiano (puede ver su película Los Fierros desde hoy en salas de cine), cuenta que esta corriente busca retratar mundos fatales, escenas de crimen, temas aborrecidos, lo pésimo o todo aquello que represente un conflicto para la sociedad.

Aclara que el hecho de que haya un crimen de por medio no significa que esa novela o esa película sean del género negro. Para serlo tiene que tener una visión desencantada de la vida, es decir, que no se resuelva como tal la problemática y los buenos no sean los triunfadores.

Cuenta que en el caso del cine, el género nace en los Estados Unidos en una época llena de desesperanza, después de la Segunda Guerra mundial. En esos tiempos la gente no tenía confianza en las instituciones y grabar un filme se convirtió en la manera de mostrarle al mundo lo que se vivía. Los primeros representantes en lo cinematográfico fueron Carroll John Daly, Raymond Chandler y Dashiell Hammett, creador de El halcón maltés.

Este tipo de narraciones no están alejadas a Colombia. El cineasta Luis Ospina escribió en su texto ¿Y por qué el cine negro?: “Crimen organizado. Policía corrupta. Caos político. Prohibición de sustancias. Ajustes de cuentas. Terrorismo. Masacres. Paranoia. Impunidad total. Los colombianos conocemos esa historia. Vivimos todos los días una película de cine negro”.

Esa es una de las razones por las que explica que el género se adaptó en este país y además resalta en el escrito que nunca pasará de moda, porque su vigencia es moral: “Así como nos podemos sentir culpables, también somos susceptibles de ser víctimas y, por qué no, cómplices”.

Por su parte, Gustavo Forero Quintero, docente de literatura de la Universidad de Antioquia, expresa que la novela negra es aquella que describe un estado de anomia, es decir, que hay un desorden social, no hay sanción para la delincuencia y la ley está ausente.

Resalta que en la tradicional sí hay castigos, pero explica que en América Latina todo es relativo y por tal motivo no es común encontrar detectives como en la literatura negra europea o norteamericana.

Pone de ejemplo autores colombianos como Fernando Vallejo, Luis Alfonso Salazar y Gilmer Mesa. En sus obras suelen hablar de manera escéptica y pesimista: “Comentan sobre paramilitarismo, narcotráfico e injusticias en general. No hay soluciones, solo caos”. Para él describen la existencia humana de una forma “brutal”.

Así es lo negro

González considera que no solo es cuestión de estética como el uso de colores claros oscuros, manejo de ángulos de cámara bajos o uso de gran angulares, es un tema de sensibilidad, porque el género negro ayuda a reflejar todo lo malo que sucede. Es un tipo de espejo, precisa.

El existencialismo y el desencanto son características principales que debe contener todas historia negra. Los hombres suelen sentirse identificados con ellas y por eso leen y observan películas.

Aclara que el cine negro, para él, siempre debe tener una visión completamente pesimista de la vida y no todas las de crimen lo tienen, algunas buscan una resolución y muestran el lado positivo.

Acá no existe, añade, el típico héroe, y en eso coincide con Gustavo Forero. El docente señala que son las víctimas las que buscan contar una historia, y en estos casos los antagonistas suelen ser quienes se oponen a la justicia creándole obstáculos a quienes victimizan.

“Los territorios que han sido afectados por la violencia suelen leer más y ver más lo relacionado con lo negro, debido a que el arte ayuda a dar una explicación de los sucesos. Es un método para comprender lo anómico” .