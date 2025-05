Glass Marcano, la nueva cara de la música clásica

Lo siguiente fue irse de Yaracuay a Caracas, donde alternaba los estudios de música con las clases de Derecho, porque ser directora de orquesta todavía no parecía muy probable. Y cuando estaba por dejar la música y salir a buscarse la vida por el mundo como tantos venezolanos, se encontró en internet con La Maestra , un concurso internacional para mujeres directoras de orquesta celebrado en París.

Cuando Glass Marcano salió de Venezuela , hace casi cinco años, empacó apenas dos pantalones y tres camisas. Pensaba que el viaje iba a ser corto, que volvería en una semana. No ha vuelto desde entonces. Ese viaje le cambió la vida. Pasó de trabajar en la frutería de su mamá a ser una de las directoras de orquesta más prometedoras del panorama actual.

Ahora está en Medellín para dirigir a la Filarmed en el Concierto n.° 4 del programa Las clásicas no lloran . EL COLOMBIANO habló con ella.

Fue una de las 12 seleccionadas de un total de 220 candidatas, llegó a la semifinal y, aunque no ganó el concurso, recibió el premio de la Orquesta, concedido por los músicos de la Orquesta Mozart de París. Desde entonces está haciendo historia. Glass Marcano tiene apenas 30 años y es la primera mujer negra en dirigir una sinfónica en Francia y la primera latinoamericana en dirigir la Orquesta Filarmónica de Bruselas.

“Todos mis amigos del liceo eran raperos, así llegué al rap. Y cuando tú rapeas tienes que encontrarte un seudónimo. Yo me llamo Gladysmarli, pero un día viendo un partido de voleibol una chica tenía en su camiseta el nombre Glass y eso fue como un golpe al corazón, un amor a primera vista. Marcano es mi segundo apellido, es por mi mamá. Cuando dije Glass Marcano me dio un aire poderoso, entonces me empecé a llamar así”.